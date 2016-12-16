“Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Galatasaray’da mutlu olduğunu ve sarı-kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. Linnes, “Ocak’ta ayrılmayı düşünmüyorum” dedi.
"Deplasmanda oynuyoruz çok zor bir takım"
Linnes, Osmanlıspor'un çok iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Son dönemlerde de çok iyi futbol sergiliyorlar. Deplasmanda oynuyoruz çok zor bir takım. Diğer taraftan da bizde iyi gidiyoruz. Hocamız bizden memnun. O yüzden bizim için orası zor bir deplasman olmasına rağmen oraya mutlu gideceğiz" diye konuştu.
"Sağ bek olarak önemli bir performans sergilerim"
Sağ bek oynadığı maçlarda en iyi performansını gösteremediğini ifade eden Norveçli oyuncu, "Bu seneki en iyi performansımı sol bek olarak Bursaspor maçında gösterdim. Gerçek pozisyonum ve sevdiğim yer sağ bek. Umarım ilerleyen maçlarda sağ bek olarak önemli bir performans sergilerim" ifadelerini kullandı.
"Galatasaray büyük bir adım kolay geçiş değil"
Linnes, antrenmanlarda her gün maksimumu yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Noveç'ten sonra Galatasaray büyük bir adım kolay geçiş değil benim için. Zamana ihtiyacım var. Adaptasyon dönemimde olduğuma inanmıyorum. Antrenmanlarda kendimi her geçen gün daha da iyi hissediyorum" açıklamalarında bulundu.
"Nereye koşarlar bunu bilmek gerek"
Türkiye'deki oyun sistemi hakkında konuşan Linnes, "Yeni bir takıma geldim ve en önemlisi takım arkadaşlarım tanımam gerekiyordu. Saha içerisinde ne yaparlar nereye koşarlar bunu bilmek gerek. Burası büyük bir adım. Lig içinde öyle. Buradaki lig daha iyi takımları ve oyuncuları barındırıyor" dedi.
"İyi bir iş çıkarıyor"
Sağ bek pozisyonunda görev alan Sabri'nin performansı değerledirmesi istenilen Martin Linnes, "Sabri'nin çok iyi bir insan olduğunu söylemem gerek. Burada uzun yılladır görev alan bir oyuncu. İyi bir iş çıkarıyor. Sağ bek pozisyonuna tekrar geçmem için çok çalışmam gerek. Çünkü Sabri iyi bir performans sergiliyor" diye konuştu.
"Ocak'ta ayrılmayı düşünmüyorum"
"Önümüzdeki iki maçı atlatıp en iyi şekilde ilk devreyi bitirmek istiyoruz" diyen Linnes, "En büyük hedefim Galatasaray'da başarı yakalamak. Ben buraya odaklandım ve gitmek gibi bir düşüncem yok. Ocak'ta ayrılmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
Norveçli sağ bek, taraftarın önünde oynamanın rüya gibi olduğunu aktararak, "Bana verdikleri destek çok önemli. O destek beni motive ediyor" dedi.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:30
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Toplam 29
Yorum
net o kişi fedarasyon başkanı seçilirken fb olarak desteklediniz bunları o zaman bilmiyormuydunuz hemen maç kaybedince bunları söyle
- Cavanda müjdesi
Toplam 4
Yorum
onur ataç fransadan yazıyorum hasta gs lıyım sağ bek Sabaly bonservisi 3,5 milyon euro bordeaux oynuyor kiralık psg topçusu yaş 23 fırtına gibi 17 maç 4 asist selçuktan daha fazla asisti var geleceği kurtarırsınız eboue gibi topçu siyahi
- Cavanda müjdesi
Toplam 4
Yorum
yönetim uyuma hemen satın üstüne sabriyide bonus verin ivanoviç ile el sıkışın ocak ayında hem stoper hem sağ bek oynuyor hemde kralını ,linneste ondan bişeyler kapar eboueden beri sağ bek yok takımda
“Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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