 Kombine hediyesi – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Kombine hediyesi

    Kombine hediyesi
    Yeni çıkan ve sezonun geri kalanını kapsayan kombinelerden alan taraftarlar teknik direktör Jan Olde Riekerink ve kaleci Muslera ile buluştu. Taraftarların büyük bir ilgi gösterdiği Muslera, "Çok mutluyum, bugün gördük ki taraftarımızın sezonun geri kalanında bizim yanımızda olacak" dedi.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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