G.Saray'da Osmanlıspor hazırlıkları sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 15.00'te özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek ve kampa girecek.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:36
- Namoğlu: İptal doğru
Toplam 26
Yorum
SolGS Komedisin...iyi alistiniz Hakemlerle
- "UEFA da Cüneyt Çakır'ı beğenmiyor"
Toplam 28
Yorum
Evet hakem Hataları Sizin Lehinize Devam Ediyo ÇÜN 3. lig takımından bile uyduruk penaltı ve rakip 10 kişi kalınca 1 puan alabildiniz. Normalde süperligde şu an kümeye oyacak bir takımsınız.
- Şenol hoca istemedi
Toplam 3
Yorum
Ertan Bravo şenol hocaya. Atatürk ne demiş: BEN SPORCUNUN ZEKİ ÇEVİK VE AHLAKLISINI SEVERİM. Bu yazı bütün stadlarda vardı BOŞUNAMI SÖYLENMİŞ!
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