G.Saray'da Osmanlıspor hazırlıkları sürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular pas çalışmaları gerçekleştirilirken, son bölümde 11'e 11 çift kale maç yapıldı.



Galatasaray, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 15.00'te özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek ve kampa girecek.