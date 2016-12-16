 G.Saray Milano'yu eli boş gönderdi – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
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    G.Saray Milano'yu eli boş gönderdi

    G.Saray Milano'yu eli boş gönderdi

    Galatasaray Odeabank, EA7 Olimpia Milano'yu 83-80 yenerek Euroleague'de evinde oynadığı son dört maçtan da galip ayrılmayı başardı.

    Detaylar birazdan...
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:39
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