G.Saray Milano'yu eli boş gönderdi
Galatasaray Odeabank, EA7 Olimpia Milano'yu 83-80 yenerek Euroleague'de evinde oynadığı son dört maçtan da galip ayrılmayı başardı.
Detaylar birazdan...
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Messi kariyerimi kurtardı"
Toplam 1
Yorum
Akyuz Iste Messi ve Ronaldo arasindaki fark budur...
- Şenol Güneş açılışa geliyor
Toplam 6
Yorum
ERAY TS Yanlış yapıldı. Ama TS'yi bırakacak değiliz adı verildi diye. Avni Aker adının kaldırıldığı gibi bir gün bu da değişir.
- Obradovic: Sert oynamalıyız!
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Fark yeyip Rezil etmesinler de ülkemizi gerisi önemli değil.
G.Saray Milano'yu eli boş gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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