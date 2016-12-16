 Cavanda müjdesi – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    müjdesi

    Cavanda müjdesi
    Sunderland Yöneticisi Martin Bain'in yaptığı "Ocak ayı transfer dönemi bizim için sınırlı geçecek" açıklamanın ardından, Ada basını Sunderland'in transfer etmesi mümkün 5 oyuncu arasında, ucuz maliyeti nedeniyle Luis Cavanda'yı da gösterdi.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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