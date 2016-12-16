Burak Yılmaz suskunluğunu bozdu

Sezon başında Galatasaray'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle Çin Ligi takımlarından Pekin Guoan'a transfer olan Burak Yılmaz, kariyeri ve milli takımdaki prim tartışmaları ile hakkında özel açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan 'Kral' kendisine gelen teklifleri de açıkladı. İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler:



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"İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TEKLİFLER VARDI"

-Osmanlıspor maçından sonra ayrılacağımı bildiğim için gol sevincimde el salladım. Sivasspor maçı sonrası ayrılmaya karar verdim. West Ham ve İtalya'dan da teklifler almıştım.Bana sadece annem ve babam 'Galatasaray'da kal' dedi. Zaten karar verdikten sonra kimseyi dinlemiyorum.West Ham'ın teklifini söylemek istemiyorum ama sezon başında daha yüksek bir rakamla gelmişlerdi.Sezon başında West Ham'dan gelen teklif sonrası Hamza Hamzaoğlu beni bırakmak istemedi. Ben de saygı duydum.Çin'den bana yapılan teklife hayır diyemedim. İlk başlarda böyle bir düşüncem yoktu.Gitme vaktimin geldiği Konya maçında locada ağladım. Tutamadım kendimi. İçime ateş düştü. Güzel bir anıydı.

"MUSTAFA DENİZLİ İLE ÇOK FARKLI BAĞIMIZ VARDI"

-Mustafa Denizli'ye veda ederken çok zorlandım. Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli ile çalıştığım için çok şanslıyım. Mustafa Denizli her maçta oynayacağımı ve ne zaman istersem o zaman oyundan çıkabileceğimi söyledi.Mustafa Denizli kendime güvenimi yerine getirdi. Çoğu hocada yaşadığım bir durum değildi.

"ŞENOL GÜNEŞ ZATEN AÇIKLADI.."

Türkiye'den teklif geldi ama dönmeyi asla düşünmüyorum. Şenol Güneş ile ilk defa görüşmedim. Her zaman onunla görüşürüm. Bana transfer teklifi falan yapmadı. Şenol Güneş hatta beni istemediğini bile söyledi ama bu işin şakası.Türkiye'ye dönersem Galatasaray'a dönmek istiyorum."

MİLLİ TAKIMDAKİ PRİM TARTIŞMALARI

Milli takım kadrosunu gördüğümde baktım Selçuk yok, Arda yok. En son da kendimi aradım, ben de yokum. Çok şaşırdım.Ben neden milli takıma alınmadığımızı vallahi bilmiyorum. Kavga falan da asla olmadı.Ben prim almadım diye surat mı asacağım? Allah yazdıysa bozsun. Para benim için önemli değil.EURO 2016 Elemeleri'ndeki 2 senelik süreçteki primlerimi aldım. Ama katılım primini almadım. Bunu da hiç dert etmedim.Milli takım oyuncusu maddiyata doymuştur. Personelin de bu konuda ağzını açmaya hakkı yoktur. Milli takıma alınmadığımız zaman Arda Turan bana sürekli 'sakin ve sabırlı olacağız' diyordu.İlk basın toplantısında Fatih Hoca'nın yaptığı açıklamalar kalbime bıçak gibi saplanmıştı. Sonra Fatih Hoca, 'Kadroya almam, gönlüme aldığım anlamına gelmez' dedi ama gönlüne de gireriz. Zaten uçakta Arda Turan ile Fatih Hoca baş başa konuşup bu konuyu çözdüler. Belki de Fatih Terim bizi eskisi kadar verimli görmedi. Yüzde yüz haklıdır. Hocamla iletişim problemim olmadı.

Çin'e dönmeden önce Fatih Hoca'nın yanına gideceğim. Ona içimi dökme fırsatı bulamadım.