 Bir marka daha – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bir marka daha

    Bir marka daha
    Bir marka daha Sosyal medyada yaygın olarak kullanılan "Bugün günlerden Galatasaray" ifadesi markaya dönüşüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sloganın marka olarak tescili için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulundu. Üç ay içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi halinde tescil süreci tamamlanacak.

    KOKUSU YAPILACAK
    "Bugün günlerden " markasını kısa sürede piyasaya sürmek isteyen sarı- kırmızılı kulübün çıkarmayı düşündüğü ürünler arasında kozmetik ürünleri de bulunuyor. Bu kapsamda, kişisel kullanım amaçlı kokular, sabunlar çıkartılacak.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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