Ataman: Kazanmamız gereken bir maçtı!

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, üçüncü çeyreğin ortasına kadar çok iyi basketbol oynadıklarını ancak daha sonra takımında yorgunluk başladığını belirtti.

Dar bir rotasyonla oynadıklarını vurgulayan Ataman, şöyle konuştu:

"Maçın 25. dakikasına kadar mükemmel basketbol oynadık. Çok iyi savunma yaptık, özellikle hücumda topu hep iyi paylaştık. Bulduğumuz pozisyonları da iyi değerlendirip, ciddi fark yakaladık. Fark açılınca oyun sistemimize devam ettik ama şutları sokamadık. Top kayıplarımız başladı. Böyle olunca rakip takım dışarıdan zor atışları sokmaya başladı ve maç riske girdi. Dar bir rotasyonumuz var. Üçüncü periyottan itibaren yorgunluk başladı. Mutlaka kazanmamız gereken maçı aldık. Alt sıralardayız ama ilk 8-9 takıma çok yakınız. Yolumuza devam ediyoruz."

REPESA: "SON TOPTA MAÇI KAYBETTİK"

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Jasmin Repesa, maçı son topta kaybettiklerini dile getirdi.

Kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını vurgulayan Repesa, "Galibiyet bizim için önemli olacaktı ancak son topta maçı kaybettik. Üçüncü çeyreğin ortasında 16 sayıdan geri geldik ve maçı kazanabilirdik. İşimizi iyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.