 Origi Aslan oluyor – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Origi Aslan oluyor

    Origi Aslan oluyor

    Cimbom, ’dan Origi’yi kiralayacak.

    Hücum hattına takviye yapmak isteyen G.Saray'da gündem Divock Origi... 'da fazla forma şansı bulamadığı için devre arasında kiralanması planlanan 21 yaşındaki Belçikalı oyuncunun 6 aylığına sarı- kırmızılı formayı giymesi planlanıyor. Liverpool'un, Türkiye'de şampiyonluk yarışı içinde olması nedeniyle G.Saray'ı tercih etmek istediği ifade edildi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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