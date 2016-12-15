Origi Aslan oluyor
Cimbom, Liverpool’dan Origi’yi kiralayacak.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen G.Saray'da gündem Divock Origi... Liverpool'da fazla forma şansı bulamadığı için devre arasında kiralanması planlanan 21 yaşındaki Belçikalı oyuncunun 6 aylığına sarı- kırmızılı formayı giymesi planlanıyor. Liverpool'un, Türkiye'de şampiyonluk yarışı içinde olması nedeniyle G.Saray'ı tercih etmek istediği ifade edildi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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