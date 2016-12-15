 Lyon peşinde – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    peşinde

    Lyon peşinde
    , Galatasaray'da gösterdiği başarılı performans ile Lyon'un dikkatini çekmeyi başardı. Fransız ekibin, iki seçeneğinden birisinin Carole olduğu ve devre arasında teklifte bulunacağı bildirildi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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