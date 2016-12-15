 Linnes'in menajeri devrede! – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    'in menajeri devrede!

    Linnes'in menajeri devrede!

    G.Saray, Chedjou’nun alternatifini buldu.

    'yu göndermeye hazırlanan , Molde ile sözleşmesi biten Vegard Forren'le temasa geçti. Sarı- kırmızılı ekibin, Linnes'in de menajerliğini yapan Jim Solbakken'le masaya oturduğu öğrenildi. Solbakken, önceki gün İstanbul'a gelirken, anlaşma sağlanırsa Forren'in de Pazartesi günü İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayabileceği iddia edildi. Southampton ve Molde formaları giyen Forren, kariyerinde 296 maça çıktı.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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