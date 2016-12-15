Linnes'in menajeri devrede!
G.Saray, Chedjou’nun alternatifini buldu.
Aurelien Chedjou'yu göndermeye hazırlanan Galatasaray, Molde ile sözleşmesi biten Vegard Forren'le temasa geçti. Sarı- kırmızılı ekibin, Linnes'in de menajerliğini yapan Jim Solbakken'le masaya oturduğu öğrenildi. Solbakken, önceki gün İstanbul'a gelirken, anlaşma sağlanırsa Forren'in de Pazartesi günü İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayabileceği iddia edildi. Southampton ve Molde formaları giyen Forren, kariyerinde 296 maça çıktı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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