JOR ve Muslera taraftarla bir araya geldi
Galatasaray Teknik Direkörü Jan Olde Riekerink ve başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün satışa yeni çıkan kombine kartlarını satın alan taraftarlarla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluştu.
Başarılı file bekçisi Fernando Muslera ise "Çok mutluyum Bugün gördük ki taraftarımızın sezonun geri kalanında bizim yanımızda olacak. Desteklerini vermeye devam edecekler. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Kısa da olsa onlarla vakit geçirmek çok güzeldi" şeklinde konuştu.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:04
- Galatasaray'dan sakatlarla ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
........ BELLİ BELLİ HEPSİ ÇOK ÇALIŞMAKTAN SAKATLANMIŞLAR ZAVAHİRLER ÇOK ÇALIŞMAKTAN. BUNLARI TEDAVİ ETMEKTEN GS SAĞLIK KURULU DA BİTAP DÜŞMÜŞTÜR. BU GİDİŞLE ŞAMPİYONLUK GARANTİ GARANTİ. TAKIM ADETA KEMİK GİBİ İYİ ÇALIŞMAKTAN. ZATEN BUDA SONUÇLARA ÇOK İYİ YANSIMIŞ GÖRÜNMEKTEDİR.
- Fenerbahçe, Amed Sportif'le berabere kaldı
Toplam 15
Yorum
Serdar Ahahahah yenilgi agir gelmiş kadroya tekrar bir bak sallamiyorsaniz elemelerde elenir cekilirsiniz geçin bunları gecinnnnn zuhahahahah
- Fenerbahçe, Amed Sportif'le berabere kaldı
Toplam 15
Yorum
Aslan FENERBAHCE HAKEME RAGMEN KAZANADI 89dk AMED'IN PENALTISINI VERMEDI AYNI POZISYONA AMED CEZA SAHASININ DISIND FENERBAHCE LEHINE FRIKIK KOLAYCA VERDI
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