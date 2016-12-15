JOR ve Muslera taraftarla bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direkörü Jan Olde Riekerink ve başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün satışa yeni çıkan kombine kartlarını satın alan taraftarlarla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluştu.

Organizasyonda konuşan Jan Olde Riekerink, "Her zaman taraftarımızın ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Bizim sahadaki 12. oyuncumuz onlar. Hem iç sahada hem deplasmanda bizi sürekli destekliyorlar. Bugün de gelip ikinci yarı için kombine biletlerini aldılar. Oynadığımız futbolu seviyorlar ki bizimle beraberler" dedi.



Başarılı file bekçisi Fernando Muslera ise "Çok mutluyum Bugün gördük ki taraftarımızın sezonun geri kalanında bizim yanımızda olacak. Desteklerini vermeye devam edecekler. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Kısa da olsa onlarla vakit geçirmek çok güzeldi" şeklinde konuştu.