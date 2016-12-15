 JOR: Kazanmalıydık – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    JOR: Kazanmalıydık

    JOR: Kazanmalıydık

    Hollandalı hoca, “Kötü zemin bahane olamaz” dedi.

    çalıştırıcısı kalitelerini göstermekte zorlandıklarını belirtti. Deneyimli hoca "Gençlerimiz zor şartlarda oynadı. Takım olarak kötüydük. Şartlar ne olursa olsun biz Galatasaray'ız ve kazanmalıydık" dedi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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