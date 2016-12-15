JOR: Kazanmalıydık
Hollandalı hoca, “Kötü zemin bahane olamaz” dedi.
Galatasaray çalıştırıcısı Jan Olde Riekerink kalitelerini göstermekte zorlandıklarını belirtti. Deneyimli hoca "Gençlerimiz zor şartlarda oynadı. Takım olarak kötüydük. Şartlar ne olursa olsun biz Galatasaray'ız ve kazanmalıydık" dedi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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