Hamit’in eli 3 puanı yedi
‘Kupa Beyi’ Cimbom, Elazığ’dan sonra 24Erzincan engelini de aşamadı Josue ile öne geçti. Hamit’in sebep olduğu penaltıyı Cebrail gole çevirdi.
Son yıllarda Türkiye Kupası'na ambargo koyan Galatasaray, bu sezon henüz 3 puanla tanışamadı. Dersim'i yenerek gruplara kalan Aslan, 2. maçından da galibiyet çıkaramadı. Evinde Elazığspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 24Erzincan deplasmanından da aynı skorla döndü. Kar ve buz nedeni ile ağır bir zeminde oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Galatasaray rakip kalede daha etkili olmaya çalıştı. 50. dakikada Berk İsmail'in indirdiği topta Josue vücut çalımıyla rakibinden sıyrılıp G.Saray'ı öne geçirdi: 0-1.
HÜCUMDA ETKİSİZDİ
Cimbom öne geçtiği maçta skoru korumayı başaramadı. 57. dakikada Hamit içeri doldurulan meşin yuvarlağı elle kesti. Cebrail penaltıdan skoru eşitledi: 1-1. Galatasaray, evinde oynadığı Elazığ maçında da 1-0 öne geçmiş, Chedjou'nun sebep olduğu penaltıyla sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Cimbom, 3. Lig 1. Grup'ta 9. sıradaki rakibini yenemeyerek 2 maç sonunda 2 puanda kaldı.
RİEKERİNK'TEN ROTASYON
G.Saray'ın hocası ligdeki zorlu takvimi düşünerek Erzincan maçında ciddi rotasyona gitti. Cavanda, Hamit, Chedjou, Josue, Birhan, Gökhan Güney, Berk maça ilk 11'de başladı.
MOR FORMA
Galatasaray bu sezon mor renkteki 3. formasını ilk kez kullandı. Birçok taraftar mor formalı takımı Ercinzan, kırmızı formalı takımı Galatasaray sandı.
GSTV'DE KIZDI
Cimbom, Erzincan ile 1-1 berabere kalırken maçı GSTV'de yorumlayan eski file bekçisi Kerem İnan takımı eleştirdi. İnan, "Saha buzluydu ama G.Saray evindeki Elazığ maçını da kazanamamıştı. Siz Galatasaray formasısınız. Kötü oynasanız bile skoru almanız gerek" dedi.
UEFA KUPASI DEĞERİNDE
İlk kez bir Süper Lig takımı ile oynayan 24Erzincan cephesinde mutluluk hakimdi. Ev sahibi ekibin idarecileri "Bu maç bizim için UEFA Kupası gibi. G.Saray ile oynamak onur" dediler.
ISINMADILAR
Erzincan'da hava o kadar soğuktu ki yedekler ısınmaya çıkmadı. Direkt kulübeye geçtiler.
YASİN'E ALKIŞ
Eksi 5 derecede oynanan maçta tribünler tıklım tıklımdı. İki takım taraftarları karışık olarak oturdu. Antep maçında attığı gol sonrası polislere sarılan Yasin Öztekin alkışlandı.
TRANSFER ŞART
Aslan'ın eski başkanı Mehmet Cansun konuştu. Cansun, "Beşiktaş ve F.Bahçe Avrupa'da yorulur. Bu sebeple G.Saray'ın şampiyonluk şansı yüksek. Mutlaka transfer yapılmalı. Pozisyon üretmekte sorun yaşıyoruz" dedi.
NASIL OYNADILAR?
-Hamit: Sakatlıktan çıkmasına rağmen buzlu zeminde korkusuzdu. İlk yarı başarılıydı fakat 2. yarı yaptırdığı penaltının etkisinde kalarak oyundan düşünce kademe hatası ve çok fazla pas hatası yaptı.
-Semih: Selçuk ve Sneijder'in yokluğunda kaptan çıktı. Chedjou ile uyumu iyi gibi gözükse de, kademe hataları ve ikili mücadelelerin yanı sıra topu oyuna sokmada Hakan Balta'yı arattı.
-Cavanda: Buzlu zeminden ve soğuk havadan hiç etkilenmedi. Savunmada özellikle ikili mücadelerde görevini en iyi yapan oyuncu oldu.
-Josue: Attığı golün dışında arkadaşlarını yönlendirmesi ve oyunu kurma görevini de 10 numara görevini başarıyla yaptı. Alkışı aldı.
-Berk İsmail: Sigthorsson'un yokluğunda şans buldu. 2010'da Gaziosmanpaşa'dan 400 bin TL'ye alınan genç futbolcu yine hayal kırıklığı yaşattı.
Savaş ÇORLU
HÜCUMDA ETKİSİZDİ
Cimbom öne geçtiği maçta skoru korumayı başaramadı. 57. dakikada Hamit içeri doldurulan meşin yuvarlağı elle kesti. Cebrail penaltıdan skoru eşitledi: 1-1. Galatasaray, evinde oynadığı Elazığ maçında da 1-0 öne geçmiş, Chedjou'nun sebep olduğu penaltıyla sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Cimbom, 3. Lig 1. Grup'ta 9. sıradaki rakibini yenemeyerek 2 maç sonunda 2 puanda kaldı.
RİEKERİNK'TEN ROTASYON
G.Saray'ın hocası ligdeki zorlu takvimi düşünerek Erzincan maçında ciddi rotasyona gitti. Cavanda, Hamit, Chedjou, Josue, Birhan, Gökhan Güney, Berk maça ilk 11'de başladı.
MOR FORMA
Galatasaray bu sezon mor renkteki 3. formasını ilk kez kullandı. Birçok taraftar mor formalı takımı Ercinzan, kırmızı formalı takımı Galatasaray sandı.
GSTV'DE KIZDI
Cimbom, Erzincan ile 1-1 berabere kalırken maçı GSTV'de yorumlayan eski file bekçisi Kerem İnan takımı eleştirdi. İnan, "Saha buzluydu ama G.Saray evindeki Elazığ maçını da kazanamamıştı. Siz Galatasaray formasısınız. Kötü oynasanız bile skoru almanız gerek" dedi.
UEFA KUPASI DEĞERİNDE
İlk kez bir Süper Lig takımı ile oynayan 24Erzincan cephesinde mutluluk hakimdi. Ev sahibi ekibin idarecileri "Bu maç bizim için UEFA Kupası gibi. G.Saray ile oynamak onur" dediler.
ISINMADILAR
Erzincan'da hava o kadar soğuktu ki yedekler ısınmaya çıkmadı. Direkt kulübeye geçtiler.
YASİN'E ALKIŞ
Eksi 5 derecede oynanan maçta tribünler tıklım tıklımdı. İki takım taraftarları karışık olarak oturdu. Antep maçında attığı gol sonrası polislere sarılan Yasin Öztekin alkışlandı.
TRANSFER ŞART
Aslan'ın eski başkanı Mehmet Cansun konuştu. Cansun, "Beşiktaş ve F.Bahçe Avrupa'da yorulur. Bu sebeple G.Saray'ın şampiyonluk şansı yüksek. Mutlaka transfer yapılmalı. Pozisyon üretmekte sorun yaşıyoruz" dedi.
NASIL OYNADILAR?
-Hamit: Sakatlıktan çıkmasına rağmen buzlu zeminde korkusuzdu. İlk yarı başarılıydı fakat 2. yarı yaptırdığı penaltının etkisinde kalarak oyundan düşünce kademe hatası ve çok fazla pas hatası yaptı.
-Semih: Selçuk ve Sneijder'in yokluğunda kaptan çıktı. Chedjou ile uyumu iyi gibi gözükse de, kademe hataları ve ikili mücadelelerin yanı sıra topu oyuna sokmada Hakan Balta'yı arattı.
-Cavanda: Buzlu zeminden ve soğuk havadan hiç etkilenmedi. Savunmada özellikle ikili mücadelerde görevini en iyi yapan oyuncu oldu.
-Josue: Attığı golün dışında arkadaşlarını yönlendirmesi ve oyunu kurma görevini de 10 numara görevini başarıyla yaptı. Alkışı aldı.
-Berk İsmail: Sigthorsson'un yokluğunda şans buldu. 2010'da Gaziosmanpaşa'dan 400 bin TL'ye alınan genç futbolcu yine hayal kırıklığı yaşattı.
Savaş ÇORLU
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 8
Yorum
Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
- ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
Toplam 23
Yorum
partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
Hamit’in eli 3 puanı yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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