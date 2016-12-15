G.Saray'ın konuğu Emporio Armani Milan
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.
Konuk EA7 Emrorio Armani Milan'ın ise ligde 4 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. İtalyan ekibi, THY Avrupa Ligi'nde son 4 maçını kaybetti.
Galatasaray Odeabank ile EA7 Emporio Armani Milan arasında Abdi İpekçi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:20
- 3 puandan fazlası
Toplam 4
Yorum
Cenk Öyle bir algı yaptılar ki hakem akşam kerime yapılan çelmeye penaltı veremedi..pasta kesenler çok aglayinca böyle oluyor her sene aynı
- 3 puandan fazlası
Toplam 4
Yorum
Hakan Sen hangi maçı izledin yapışmış ağızlarına konuşuyorlar komik duruma düşüyorlar sonra ahahahahahah
- Bitnel’in kokartı alındı
Toplam 3
Yorum
yorum bir kırmızı mı 4 kırmızı birde kendisin yediği kımız beş kırmızı....aslında maçın iptali gerekirdi ya hadi neyse....
G.Saray'ın konuğu Emporio Armani Milan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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