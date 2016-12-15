 G.Saray'ın konuğu Emporio Armani Milan – Fotomaç – 15 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'ın konuğu Emporio Armani Milan

    G.Saray'ın konuğu Emporio Armani Milan

    Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.

    Geride kalan 11 haftada 3 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 8 mağlubiyet ile ligde son sırada yer alıyor. Galatasaray Odeabank, son 2 haftada sırasıyla Baskonia Vitoria Gasteiz ve Panathinaikos Superfoods takımlarına mağlup olmuştu.

    Konuk EA7 Emrorio Armani Milan'ın ise ligde 4 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. İtalyan ekibi, THY Avrupa Ligi'nde son 4 maçını kaybetti.

    Galatasaray Odeabank ile EA7 Emporio Armani Milan arasında Abdi İpekçi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'ın konuğu Emporio Armani Milan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.