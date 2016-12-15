G.Saray'ın konuğu Emporio Armani Milan

Geride kalan 11 haftada 3 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 8 mağlubiyet ile ligde son sırada yer alıyor. Galatasaray Odeabank, son 2 haftada sırasıyla Baskonia Vitoria Gasteiz ve Panathinaikos Superfoods takımlarına mağlup olmuştu.

Konuk EA7 Emrorio Armani Milan'ın ise ligde 4 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. İtalyan ekibi, THY Avrupa Ligi'nde son 4 maçını kaybetti.

Galatasaray Odeabank ile EA7 Emporio Armani Milan arasında Abdi İpekçi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.