 Galatasaray'dan sakatlarla ilgili açıklama – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Galatasaray'dan sakatlarla ilgili açıklama

    Galatasaray'dan sakatlarla ilgili açıklama

    Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Serdar Aziz, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci ve Kolbeinn Sigthorsson’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

    Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Serdar Aziz, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci ve Kolbeinn Sigthorsson'un sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

    "Gaziantepspor ile oynanan lig maçında sol alt arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Serdar Aziz ve sol üst arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Lukas Podolski'nin tedavilerine devam edildi. Sinan Gümüş, belindeki ağrılar nedeniyle fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Sol ayak plantar fasyasında zorlanma nedeniyle tedavisi yapılan Tolga Ciğerci, takımdan ayrı özel çalıştı. Kolbeinn Sigthorsson, saha içinde kondisyon çalışmalarına devam etti."
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:40
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