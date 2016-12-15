Galatasaray'dan sakatlarla ilgili açıklama
Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Serdar Aziz, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci ve Kolbeinn Sigthorsson’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.
"Gaziantepspor ile oynanan lig maçında sol alt arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Serdar Aziz ve sol üst arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Lukas Podolski'nin tedavilerine devam edildi. Sinan Gümüş, belindeki ağrılar nedeniyle fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Sol ayak plantar fasyasında zorlanma nedeniyle tedavisi yapılan Tolga Ciğerci, takımdan ayrı özel çalıştı. Kolbeinn Sigthorsson, saha içinde kondisyon çalışmalarına devam etti."
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:40
- Galatasaray'dan sakatlarla ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
........ BELLİ BELLİ HEPSİ ÇOK ÇALIŞMAKTAN SAKATLANMIŞLAR ZAVAHİRLER ÇOK ÇALIŞMAKTAN. BUNLARI TEDAVİ ETMEKTEN GS SAĞLIK KURULU DA BİTAP DÜŞMÜŞTÜR. BU GİDİŞLE ŞAMPİYONLUK GARANTİ GARANTİ. TAKIM ADETA KEMİK GİBİ İYİ ÇALIŞMAKTAN. ZATEN BUDA SONUÇLARA ÇOK İYİ YANSIMIŞ GÖRÜNMEKTEDİR.
- Fenerbahçe, Amed Sportif'le berabere kaldı
Toplam 15
Yorum
Serdar Ahahahah yenilgi agir gelmiş kadroya tekrar bir bak sallamiyorsaniz elemelerde elenir cekilirsiniz geçin bunları gecinnnnn zuhahahahah
- Fenerbahçe, Amed Sportif'le berabere kaldı
Toplam 15
Yorum
Aslan FENERBAHCE HAKEME RAGMEN KAZANADI 89dk AMED'IN PENALTISINI VERMEDI AYNI POZISYONA AMED CEZA SAHASININ DISIND FENERBAHCE LEHINE FRIKIK KOLAYCA VERDI
Galatasaray'dan sakatlarla ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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