Galatasaray'da Osmanlıspor mesaisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleşen idmanda 24 Erzincanspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.



Diğer oyuncular ise ısınma ve topla adaptasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde çeşitli şut çalışmaları üzerinde durulurken, son bölümde ise dar alanda 3'e 3 yüksek tempolu çift kale maç yapıldı.



Galatasaray, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.