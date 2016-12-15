Galatasaray'da Osmanlıspor mesaisi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Diğer oyuncular ise ısınma ve topla adaptasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde çeşitli şut çalışmaları üzerinde durulurken, son bölümde ise dar alanda 3'e 3 yüksek tempolu çift kale maç yapıldı.
Galatasaray, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:14
- JOR: Kazanmalıydık
Toplam 9
Yorum
........ SUKUT DAHA İYİ, YAZMAKTAN.
- Süper Lig'de 15. hafta hakemleri
Toplam 10
Yorum
Sneijder_W Fırat Aydınus'u vermişler febeye. Bu maçı iyi izleyin her şey gözlerimizin önünde olacak. İyi izleyin bu maçı.
- 2017 yılı Galatasaray’ın
Toplam 4
Yorum
........ İNŞALLAH ALLAH SÖYLETİYOR DUR BAŞKANIM ALLAH. DİLERİZ VE TEMENNİ EDERİZ Kİ DEDİĞİN OLUR 2017 DE GS İÇİN. ÇÜNKÜ DÖRT BÜYÜKLERİN İÇİNDE GS DİYE BÜYÜK BİR TAKIM YOK MALESEF, ÜZÜLSEK TE.
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