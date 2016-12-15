Borçlar 59 milyon lira arttı
Divan'da, Galatasaray'ın 30 Eylül 2016 itibarıyla borcunun 1 milyar 623 milyon, alacaklarının ise 545 milyon lira olduğu dile getirildi.
Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 78 milyon lira olduğu belirtildi. Borç artışının kur farkı ve faizlerden kaynaklandığı belirtildi. 30 Haziran 2016'da borç 1 milyar 564 milyon lira olarak açıklanmıştı.
TAKIMA 42 MİLYON EURO
Divan'ın etkin isimlerinden Hayrettin Kozak, Sportif A.Ş.'yi denetleyemediklerini belirterek şöyle konuştu: Kulüp derneğinin giderleri yüzde 10 ya da 15 dolayında. Büyük gider futbola bağlı Sportif A.Ş.'de ama biz Sportif A.Ş.'yi denetleyemiyoruz. Futbolla ilgili bir rakam vereyim size. Sadece bu yıl 28 futbolcuya ödenecek olan maç başı ve yıllık ücretlerin toplam tutarı 42 milyon 410 bin euro."
TAKIMA 42 MİLYON EURO
Divan'ın etkin isimlerinden Hayrettin Kozak, Sportif A.Ş.'yi denetleyemediklerini belirterek şöyle konuştu: Kulüp derneğinin giderleri yüzde 10 ya da 15 dolayında. Büyük gider futbola bağlı Sportif A.Ş.'de ama biz Sportif A.Ş.'yi denetleyemiyoruz. Futbolla ilgili bir rakam vereyim size. Sadece bu yıl 28 futbolcuya ödenecek olan maç başı ve yıllık ücretlerin toplam tutarı 42 milyon 410 bin euro."
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
Borçlar 59 milyon lira arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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