2017 yılı Galatasaray’ın
Kulübün belini büken borçlar tamamen kapanacak. Riva ve Florya arsaları için Emlak Konut ile nihai anlaşmayı yapmak üzere olduklarını kaydeden 2017 yılının Galatasaray için çok parlak bir yıl olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya arsalarının değerlendirilmesi konusunda son aşamaya geldiklerini açıkladı. Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Özbek, Emlak Konut ile nihai anlaşmayı imzalama aşamasında olduklarını belirterek, "Galatasaray'ın menfaatlerini en üst seviyede tutmak şartıyla nihai protokolü imzalama aşamasındayız. Galatasaray'ın bu mali darboğazdan çıkması için gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Özbek, 2016 yılının Galatasaray için sıkıntılı geçtiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Yapılan harcamalar, Galatasaray'ı senede 120 milyon lira faiz öder duruma getirdi. Emlak Konut ile yapılan anlaşmadan elde edilecek paranın yüzde 100'ü borçların kapatılması için kullanılacak. Bu arada sportif faaliyetlerimize, hem futbol hem de amatör branşlarda, finansal imkanlarımızı çok zorlayarak ve başarıyı göz ardı etmeden devam ediyoruz. 2017 yılının Galatasaray için çok parlak bir yıl olacağına inanıyorum."
STADI TESLİM ALIYORUZ
Başkan Özbek, Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkını alma konusunda yaşadıkları sorunu da çözdüklerini bildirdi. Özbek, "Vekalet çerçevesinde İstanbul'daki tapu müdürlüğünde üst kullanım hakkının Galatasaray lehine tesis edilmesi için gereken düzenleme yapılacak" diye konuştu.
SPOR SALONU İNŞAATI BAŞLIYOR
Türk Telekom Arena'nın yanına yapılacak kapalı spor salonu ile ilgili de bilgi veren Galatasaray Başkanı, "Yıl sonu gelmeden inşaat çalışması için ruhsat almak istiyoruz" diye konuştu.
EŞREF ALAÇAYIR: ZARAR AZALDI
Yönetici Eşref Alaçayır, gelirin düşmesine karşılık, "2015'te 30 milyon dolar olan zararı 15 milyon dolara, Sportif A.Ş'nin zararını ise 31 milyon dolardan 27 milyon dolara çektiklerini söyledi.
MAKARNA YETMEZ!
Divan üyelerinden Sami Çölgeçen, altyapıya önem verilmemesinden yakındı. Genç takımın Benfica'ya 13-0 yenildiğini hatırlatan Çölgeçen, "Aynı takım bu sene de F.Bahçe'ye 5-0 yenildi. Alt yapıdaki gençlere tam eğilmiyoruz. Gençleri makarna ile besleyerek gerekli proteini veremiyoruz. Son olarak yanlış oyuncu oynatıldığı için hükmen yenildik ve ceza aldık. Alt yapı sahipsiz" dedi.
Özbek, 2016 yılının Galatasaray için sıkıntılı geçtiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Yapılan harcamalar, Galatasaray'ı senede 120 milyon lira faiz öder duruma getirdi. Emlak Konut ile yapılan anlaşmadan elde edilecek paranın yüzde 100'ü borçların kapatılması için kullanılacak. Bu arada sportif faaliyetlerimize, hem futbol hem de amatör branşlarda, finansal imkanlarımızı çok zorlayarak ve başarıyı göz ardı etmeden devam ediyoruz. 2017 yılının Galatasaray için çok parlak bir yıl olacağına inanıyorum."
STADI TESLİM ALIYORUZ
Başkan Özbek, Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkını alma konusunda yaşadıkları sorunu da çözdüklerini bildirdi. Özbek, "Vekalet çerçevesinde İstanbul'daki tapu müdürlüğünde üst kullanım hakkının Galatasaray lehine tesis edilmesi için gereken düzenleme yapılacak" diye konuştu.
SPOR SALONU İNŞAATI BAŞLIYOR
Türk Telekom Arena'nın yanına yapılacak kapalı spor salonu ile ilgili de bilgi veren Galatasaray Başkanı, "Yıl sonu gelmeden inşaat çalışması için ruhsat almak istiyoruz" diye konuştu.
EŞREF ALAÇAYIR: ZARAR AZALDI
Yönetici Eşref Alaçayır, gelirin düşmesine karşılık, "2015'te 30 milyon dolar olan zararı 15 milyon dolara, Sportif A.Ş'nin zararını ise 31 milyon dolardan 27 milyon dolara çektiklerini söyledi.
MAKARNA YETMEZ!
Divan üyelerinden Sami Çölgeçen, altyapıya önem verilmemesinden yakındı. Genç takımın Benfica'ya 13-0 yenildiğini hatırlatan Çölgeçen, "Aynı takım bu sene de F.Bahçe'ye 5-0 yenildi. Alt yapıdaki gençlere tam eğilmiyoruz. Gençleri makarna ile besleyerek gerekli proteini veremiyoruz. Son olarak yanlış oyuncu oynatıldığı için hükmen yenildik ve ceza aldık. Alt yapı sahipsiz" dedi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 8
Yorum
Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
- ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
2017 yılı Galatasaray’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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