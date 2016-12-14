 Yıldızlar İstanbul’da – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Yıldızlar İstanbul’da

    Yıldızlar İstanbul’da
    Aslan'ın hocası Riekerink, kupada birçok yıldızını dinlendirecek. Hollandalı; Muslera, Podolski, Sneijder, Bruma'yı kafileye dahil etmezken, sakatlığı bulunan Serdar ile Sinan ve Tolga da kadroda yer almadı.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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