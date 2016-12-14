 ''Yaşasın Türkiye'' – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    ''Yaşasın Türkiye''

    ''Yaşasın Türkiye''
    'ta yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'den de bir mesaj geldi. Gönderdiği mesajda, İstanbul'da yaşanan terör olayından dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden İtalyan hoca, "Türkiye, büyük bir ülke ve İstanbul da çok güzel bir şehir. Bu saldırıyı kınıyorum ve bu saldırıdan sonra artık hayatta olmayan insanları saygıyla anıyor ve ailelerini sevgiyle kucaklıyorum. Yaşasın Türkiye" dedi.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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