 ''Sneijder ile sorun yaşadık'' – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    '' ile sorun yaşadık''

    ''Sneijder ile sorun yaşadık''

    ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu.

    'dan ayrıldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülen , başarısız olduğunu düşündüğü için istifasını verdiğini ifade etti. 9 ay sonra sessizliğini bozan tecrübeli teknik adam, "Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 26 gün evden dışarı çıkamadım. Elim kapıya gitti. Vazgeçtim. Sıkıntılı günler yaşadım. Ama artık yeni bir başlangıç yapmaya hazırım. Emekli olmam gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

    O dönemde 'le aralarında sorun olduğu yönündeki iddiaları doğrulayan Mustafa Denizli, "Evet o günlerde konuşulduğu gibi gerçekten Sneijder ile sorunlar yaşadık. Ama neler olduğunu söylemek istemiyorum" derken Galatasaray'dan aldığı fazla ücreti de geri verdiğini dile getirdi. Denizli konuyla ilgili şunları söyledi: "Galatasaray'dan aldığım parayı iade ettim. 5 hafta daha kalsaydım, ciddi miktarda para alacaktım. 'Beni ben yapan Galatasaray'dır. Bu parayı alamazdım.' Başarılı olmadığımı düşündüğüm için istifa ettim."
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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