 Serdar’dan iyi haber – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Serdar’dan iyi haber

    Serdar’dan iyi haber
    G.Antep maçının 62. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Serdar Aziz'den iyi haber... Başarılı savunma oyuncusunun durumunun ciddi olmadığı ve 15. haftadaki Osmanlıpor maçında forma giyeceği öğrenildi.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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