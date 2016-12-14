 Riekerink'ten kupa itirafı – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Riekerink'ten kupa itirafı

    Riekerink'ten kupa itirafı

    Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ikinci haftasında Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü , sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Riekerink, kupada oynadıkları iki maçı da beraberlikle tamamladıklarını belirterek, "Galatasaray olarak kupada istediğimiz sonuçları alamadık." dedi.

    Karşılaşmanın zorlu hava ve saha koşullarından oynandığına dikkati çeken Hollandalı teknik adam, "Genç oyuncularımız görev aldı. Galatasaray çok büyük bir camia. Nereye gidersek gidelim, taraftarların desteğini arkamızda görüyoruz. Tabii ki burada onlara daha iyi bir sonuç vermek isterdik." diye konuştu.

    Riekerink, bugün forma şansı bulan oyuncuların performansıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, "Bugün oynayan arkadaşlarımızın bazıları iyi performans gösterdi, bazıları da daha iyi performans gösterebilirdi. Ancak hava şartlarını göz önünde bulundurursak, onları yargılamak çok da adil olmayabilir." yanıtını verdi.

    ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR CEPHESİ
    Galatasaray karşısında evinde beraberlik alan Anagold 24Erzincanspor'un teknik direktörü Serdar Sabuncu, Galatasaray gibi güçlü bir rakibe karşı başarıyla mücadele verdiklerini kaydetti.

    Basın toplantısına, boynunda Galatasaray atkısı bulunan 3 yaşındaki oğluyla katılan Serdar Sabuncu, Galatasaray ile ilk eşleştiklerinde kentte büyük heyecan yaşandığını anlatırken, şunları söyledi:

    "Maçın önemini biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Çok zor koşullarda maça çıkıldı. Rüzgar ve soğuk oyunu olumsuz etkiledi. Maçın başından sonuna kadar Galatasaray'ın oyun oynama isteğine biz de karşılık verdik. Adımıza yakışır bir mücadeleyi yaptık."

    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:03
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