Riekerink'ten kupa itirafı
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ikinci haftasında Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Jan Olde Riekerink, sonuçtan memnun olmadığını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Riekerink, kupada oynadıkları iki maçı da beraberlikle tamamladıklarını belirterek, "Galatasaray olarak kupada istediğimiz sonuçları alamadık." dedi.
Karşılaşmanın zorlu hava ve saha koşullarından oynandığına dikkati çeken Hollandalı teknik adam, "Genç oyuncularımız görev aldı. Galatasaray çok büyük bir camia. Nereye gidersek gidelim, taraftarların desteğini arkamızda görüyoruz. Tabii ki burada onlara daha iyi bir sonuç vermek isterdik." diye konuştu.
Riekerink, bugün forma şansı bulan oyuncuların performansıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, "Bugün oynayan arkadaşlarımızın bazıları iyi performans gösterdi, bazıları da daha iyi performans gösterebilirdi. Ancak hava şartlarını göz önünde bulundurursak, onları yargılamak çok da adil olmayabilir." yanıtını verdi.
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR CEPHESİ
Galatasaray karşısında evinde beraberlik alan Anagold 24Erzincanspor'un teknik direktörü Serdar Sabuncu, Galatasaray gibi güçlü bir rakibe karşı başarıyla mücadele verdiklerini kaydetti.
Basın toplantısına, boynunda Galatasaray atkısı bulunan 3 yaşındaki oğluyla katılan Serdar Sabuncu, Galatasaray ile ilk eşleştiklerinde kentte büyük heyecan yaşandığını anlatırken, şunları söyledi:
"Maçın önemini biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Çok zor koşullarda maça çıkıldı. Rüzgar ve soğuk oyunu olumsuz etkiledi. Maçın başından sonuna kadar Galatasaray'ın oyun oynama isteğine biz de karşılık verdik. Adımıza yakışır bir mücadeleyi yaptık."
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:03
- Donk’tan güzel haber
Toplam 5
Yorum
uA_SJ Koçum Donk, sevdir kendini sempatiklikler yap alsınlar seni biz seni destekleriz :) Hamit'i de hediye verelim
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 6
Yorum
uA_SJ Alın Poldi ve Eren'in arkasından hafiften ısındırın çocuğu. Yılan gibi kıvrak, güçlü, kemikli!
- Emre Çolak yoklaması
Toplam 15
Yorum
emre kardeş izlion mu bılmıom da deporlu oyuncular az kazma olmasa 10 asisti vardı.
Riekerink'ten kupa itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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