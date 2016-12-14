 Rakip Dinamo – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Rakip Dinamo

    Rakip Dinamo
    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bugün Avrupa Kupası'nda sahne alacak. Sarı-kırmızılılar, Rus 'i konuk edecek. Abdi İpekçi'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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