 Japonlar peşinde – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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HEPSİ
    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Japonlar peşinde

    Japonlar peşinde
    Japonya 1. Lig'de mücadele eden Vissel Kobe'nin 'yi transfer etmeyi çok istediği öne sürüldü. Önemli sponsorluk anlaşmaları yapan ve yayın haklarından da gelecek sezondan itibaren büyük pay alacağı belirtilen kulübün, Podolski'yi hedef olarak belirlediği vurgulandı. Bu sezon 'da oynadığı 12 maçta 6 gol atan Lukas Podolski'nin sözleşmesi 2018 yılında sona erecek.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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