İşte Galatasaray'ın toplam borcu
Galatasaray Kulübünün 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla toplam borcunun 1 milyar 623 milyon lira olduğu açıklandı.
Alaçayır, 30 Eylül 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 623 milyon lira, alacaklarının ise 545 milyon lira olduğunu dile getirdi. Alaçayır, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 78 milyon lira olduğunu kaydetti.
Eşref Alaçayır, son dönemdeki borç artışının kur farkı ve faizlerden kaynaklandığını ifade etti.
Galatasaray Kulübünün 30 Haziran 2016 itibarıyla toplam borcu 1 milyar 564 milyon lira olarak açıklanmıştı.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:57
- İşte Galatasaray'ın toplam borcu
Toplam 7
Yorum
Baron Son 10 senede en cok sampiyonlugu olan klup gsray onun bile 1 milyar 600 milyon borcu varsa gsrayin yarisi kadar sampiyon olabilen avrupaya 3 sene gidememis en az 4 senede ilk turlarda elenmis ve her sene en az 70-80 milyon tl sirf taransfere para harcayan fenerbahcenin borcunu varin siz dusunun ben deyim 2 milyar tl siz deyin 2.5 milyar tl sirf dernek borcu 500 milyon tl olan bi klubun futbol klup borcunu ne kadar gizlensede 2 milyar ustu oldugunu tahmin etmek zor degil..
- Dursun Özbek müjdeyi verdi
Toplam 1
Yorum
Birol Gitmenle en büyük Müjdeyi vermis olursun.GS den Cacik yaptiniz !!!!
- Emre Çolak yoklaması
Toplam 13
Yorum
şakacılar 11 maç 1 gol 1 asist futbol bilgisi çok ya türkiyede oyüzden bütün klüpler borç batağında stoperler atıyo avrupada 11 maçta bi gol :) emre karakterli topçu olsa zaten bizde oynardı yetenek var ama karakter yok!!!!!!!
İşte Galatasaray'ın toplam borcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.