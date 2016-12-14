 İşte Galatasaray'ın toplam borcu – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    İşte Galatasaray'ın toplam borcu

    İşte Galatasaray'ın toplam borcu

    Galatasaray Kulübünün 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla toplam borcunun 1 milyar 623 milyon lira olduğu açıklandı.

    Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedemen Otel'de gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında, başkan yardımcısı Eşref Alaçayır, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

    Alaçayır, 30 Eylül 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 623 milyon lira, alacaklarının ise 545 milyon lira olduğunu dile getirdi. Alaçayır, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 78 milyon lira olduğunu kaydetti.

    Eşref Alaçayır, son dönemdeki borç artışının kur farkı ve faizlerden kaynaklandığını ifade etti.

    Galatasaray Kulübünün 30 Haziran 2016 itibarıyla toplam borcu 1 milyar 564 milyon lira olarak açıklanmıştı.

    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:57
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