Hayatımdaki en güzel şey G.Saray

Jan Olde Riekerink, G.Saray için Hollanda basınına net ifadeler kullandı: Burası 33 yıllık kariyerimin en iyi olayı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Riekerink, Hollanda basınına çarpıcı bir röportaj verdi. Aslan'ın hocası 33 yıldır futbolla iç içe olduğunu belirtip, "G.Saray'da teknik direktör olmam kariyerimin en iyi olayı. UltrArslan, beni adeta Braveheart (cesur yürek) atmosferine sokuyor. G.Saray muazzam bir kulüp. Benzerini görmedim" dedi.