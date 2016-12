''Galatasaraylılar beni affetmiştir''

Sarı-kırmızılı forma altında oynadığı dönemde kendisini gösteremediğini kaydeden tecrübeli futbolcu, “Ama bu sefer onlara kendimi affettirmişimdir herhalde. Tabii G.Saray formasıyla olsaydı anlamı daha büyük olurdu” dedi.

Eski bir Galatasaraylı olarak, Fenerbahçe'ye müthiş bir gol atan ve Antalyaspor'a galibiyeti getiren Yekta Kurtuluş, iki camiayı birden sevince boğdu. Dün tüm gözler tecrübeli oyuncunun üzerine dönerken Yekta da "O golü Galatasaray forması altında atsaydım anlamı daha büyük olurdu" diyerek duygularını gizlemedi. Antalya'ya 3 puan kazandırdığı için mutlu olduğunu kaydeden futbolcu, Galatasaray'la ilgili ise, "Aslında, onlarla ilgili değerlendirme yapmak bana düşmez. Galatasaray büyük bir camia ve şampiyonluk için en önemli adaylardan bir tanesi... Orada oynadığım dönemdeki arkadaşlarımla hep konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bağlantım kopmadı" dedi.



KARARIMDAN MUTLUYUM

Radyospor'da Özgür Sancar'a Galatasaray'dan ayrılma sürecini de anlatan Yekta Kurtuluş, "O dönem ayrılmam gerekiyordu. Öyle düşündüm. Kalsam da, ben bugüne kadar hiç kadro dışı kalmamış bir futbolcuyum. Öyle bir şey de istemem. Verdiğim karardan da mutluyum. Kötü oynadığımız maçlar da oldu ama kötü mücadele ettiğim maç hatırlamıyorum. Galatasaray'da kötü oynadım, kötü bir penaltı da kaçırdım. Ama bu sefer onlara kendimi affettirmişimdir herhalde. Tabii o formayla olsaydı anlamı daha büyük olurdu" ifadesini kullandı



SNEİJDER FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Antalya maçının ardından arayan Galatasaraylı oyuncular arasında Sneijder'in de olduğunu belirten Yekta, ağlara yolladığı golün Hollandalı yıldızın, Fenerbahçe'ye attığı gole benzediğini söyledi.



Yekta, "Gol, Sneijder'den alıntı gibiydi. Onu da canlı canlı izlemiştik zaten. Wesley'e de buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Golün aynı olduğunu konuştuk, çok da fazla detaya girmemek lazım" şeklinde konuştu



ALPER'E PENALTI ÇALINABİLİRDİ

Her maça nasıl çıkıyorsam, bu maça da öyle çıktım. Fenerbahçe'ye yüzde yüz gol atacağım motivasyonu yoktu. Her maçtaki motivasyonum vardı. Tabii golden sonraki bölümde onun motivasyonu vardı. Ancak gole kadar yoktu" ifadesini kullanan Yekta Kurtuluş, tartışılan pozisyonlarla ilgili ise şunları söyledi:



Bana kalırsa; Sow'un pozisyonu zaten fauldü. Ama belki Alper'in pozisyonunda penaltı çalınabilirdi. Hata tartışmalı diyebileceğimiz tek pozisyon o bence. Bizde de M'Billa'nın Hasan Ali ile bir pozisyonu vardı. Forma esneme pozisyonu.



Ama Cüneyt Çakır çok başarılı bir hakem, başarılı da bir maç yönetti. Hakemin etki ettiği bir maç olduğunu söylemek büyük haksızlık olur.



BÜYÜK BİR ÜLKEYİZ

Başarılı futbolcu, Beşiktaş'ta yaşanan hain saldırıyla ilgili ise, "Hepimiz için üzücü zamanlar ama hepsinin üstesinden gelebilecek bir ülkeyiz. Büyük bir ülkeyiz biz. Bir nebze olsun polisimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Umarım öyle de olmuştur" açıklamasını yaptı.



HAGİ'NİN GÖZDESİYDİ

2010-11 sezonunda Gheorghe Hagi'nin isteğiyle Galatasaray'a transfer olan ve en büyük hayalini gerçekleştiren Yekta Kurtuluş, 5 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi.