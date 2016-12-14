''Galatasaraylılar beni affetmiştir''
Sarı-kırmızılı forma altında oynadığı dönemde kendisini gösteremediğini kaydeden tecrübeli futbolcu, “Ama bu sefer onlara kendimi affettirmişimdir herhalde. Tabii G.Saray formasıyla olsaydı anlamı daha büyük olurdu” dedi.
KARARIMDAN MUTLUYUM
Radyospor'da Özgür Sancar'a Galatasaray'dan ayrılma sürecini de anlatan Yekta Kurtuluş, "O dönem ayrılmam gerekiyordu. Öyle düşündüm. Kalsam da, ben bugüne kadar hiç kadro dışı kalmamış bir futbolcuyum. Öyle bir şey de istemem. Verdiğim karardan da mutluyum. Kötü oynadığımız maçlar da oldu ama kötü mücadele ettiğim maç hatırlamıyorum. Galatasaray'da kötü oynadım, kötü bir penaltı da kaçırdım. Ama bu sefer onlara kendimi affettirmişimdir herhalde. Tabii o formayla olsaydı anlamı daha büyük olurdu" ifadesini kullandı
SNEİJDER FOTOĞRAF GÖNDERDİ
Antalya maçının ardından arayan Galatasaraylı oyuncular arasında Sneijder'in de olduğunu belirten Yekta, ağlara yolladığı golün Hollandalı yıldızın, Fenerbahçe'ye attığı gole benzediğini söyledi.
Yekta, "Gol, Sneijder'den alıntı gibiydi. Onu da canlı canlı izlemiştik zaten. Wesley'e de buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Golün aynı olduğunu konuştuk, çok da fazla detaya girmemek lazım" şeklinde konuştu
ALPER'E PENALTI ÇALINABİLİRDİ
Her maça nasıl çıkıyorsam, bu maça da öyle çıktım. Fenerbahçe'ye yüzde yüz gol atacağım motivasyonu yoktu. Her maçtaki motivasyonum vardı. Tabii golden sonraki bölümde onun motivasyonu vardı. Ancak gole kadar yoktu" ifadesini kullanan Yekta Kurtuluş, tartışılan pozisyonlarla ilgili ise şunları söyledi:
Bana kalırsa; Sow'un pozisyonu zaten fauldü. Ama belki Alper'in pozisyonunda penaltı çalınabilirdi. Hata tartışmalı diyebileceğimiz tek pozisyon o bence. Bizde de M'Billa'nın Hasan Ali ile bir pozisyonu vardı. Forma esneme pozisyonu.
Ama Cüneyt Çakır çok başarılı bir hakem, başarılı da bir maç yönetti. Hakemin etki ettiği bir maç olduğunu söylemek büyük haksızlık olur.
BÜYÜK BİR ÜLKEYİZ
Başarılı futbolcu, Beşiktaş'ta yaşanan hain saldırıyla ilgili ise, "Hepimiz için üzücü zamanlar ama hepsinin üstesinden gelebilecek bir ülkeyiz. Büyük bir ülkeyiz biz. Bir nebze olsun polisimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Umarım öyle de olmuştur" açıklamasını yaptı.
HAGİ'NİN GÖZDESİYDİ
2010-11 sezonunda Gheorghe Hagi'nin isteğiyle Galatasaray'a transfer olan ve en büyük hayalini gerçekleştiren Yekta Kurtuluş, 5 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
''Galatasaraylılar beni affetmiştir'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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