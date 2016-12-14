 Florya’da Malili sürprizi – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Florya’da Malili sürprizi

    Florya’da Malili sürprizi
    altyapıya önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Mali U17 Milli Takımı'nın hücum oyuncularından Sidiki Maiga dün Florya'da denenmeye başladı. 17 yaşındaki yıldız solda da oynayabiliyor.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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