Dursun Özbek müjdeyi verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya arsalarının değerlendirilmesi konusunda, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile nihai anlaşmayı imzalama aşamasında olduklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar yönetiminde gerçekleştirilen aralık ayı divan kurulu toplantısına, başkan Dursun Özbek ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Özbek, toplantıda, ekim ayında yapılan ve Riva ile Florya arazilerinin değerlendirilmesi onayını aldıkları olağanüstü genel kurul sonrasındaki kulüp faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Konuşmasına, Vodafone Arena'nın yakınında gerçekleştirilen terör saldırılarını kınayarak başlayan Özbek, "Ülkemizin başına bela olan bu terör olgusu gün geçtikçe dozunu attırmakta, ülkenin huzurunu bozmak üzere çirkin faaliyetlerine devam etmektedir. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak ülkemizin başına bela olan terörü lanetliyor, son bulmasını diliyorum. Hayatlarını kaybeden güvenlik görevlilerine ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, ekim ayında yaptıkları olağanüstü genel kurulun çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Genel kurul büyük bir çoğunlukla gündeme getirdiğimiz projelerin yapılabilmesi için bize yetkiyi verdi. Emlak Konut ile yapılacak iş birliği, Galatasaray'a ait Riva ve Florya'daki arsalarımızın geliştirilmesi, imar edilmesi, bugünkü şartlar çerçevesinde satılması ve satış sonrasında da ortaya çıkacak karlılığın bölüşülmesine yönelik bir protokoldur. Bunun da yüzde 80'i Galatasaray'a, yüzde 20'si Emlak Konut'a olacak şekildedir. Bu bir arsa satışı değildir. Elimizdeki arsaların günün ekonomik koşullarına göre değerlendirilmesi ve elde edilecek karların Galatasaray'ın kursağına gitme projesidir. Galatasaray tarihindeki en zorlu süreci geçmek için yaptığımız hareketlerde herkes yanımızda dursun."

Riva ve Florya arsalarının değerlendirilmesi için genel kuruldan onay aldıktan sonra Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özbek, "Yapılan eklerle protokolün nihai şekle gelmesini sağladık. Ümit ediyorum önümüzdeki günlerde ekleriyle beraber bu protokoller imzalanacak. Konuyla ilgili bir komisyon kurmuştuk. O komisyonun uyarılarını da dikkate alarak Galatasaray'ın menfaatlerini en üst seviyede tutmak şartıyla nihai protokolü imzalama aşamasındayız. İnşallah bu faaliyetlerimizi çabuk bir sürede sonuçlandırırız. Galatasaray'ın bu mali darboğazdan çıkması için gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Stadın üst kullanım hakkı konusundaki problem çözüldü"

Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkını alma konusunda yaşadıkları sorunu da çözdüklerini bildirdi.

Türk Telekom Arena'nın çatısının kapatılmamasından dolayı stadın üst kullanım hakkı konusunda Spor Genel Müdürlüğü ile ihtilaf yaşadıklarını hatırlatan Özbek, "Bu problem de çözüldü. Bir imza için bugün arkadaşım Ankara'da. Vekalet çerçevesinde İstanbul'daki tapu müdürlüğünde üst kullanım hakkının Galatasaray lehine tesis edilmesi için gereken düzenleme yapılacak. Çatının kapanmasına bağlı bir de kapalı spor salonu projemiz var. Bu projeyi daha da geliştirdik, bitmek üzere. Sarıyer Belediyesi ile temasımız çok sıkı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yıl sonu gelmeden inşaat çalışması için ruhsat almak istiyoruz." diye konuştu.

Dursun Özbek, 2016 yılının Galatasaray Kulübü için sıkıntılı geçtiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok iyi bir durumda olması gerekirken, yapılan harcamalar, geçmişteki faaliyetler bugün Galatasaray'ı senede 120 milyon lira faiz öder duruma getirdi. Bizim Emlak Konuk ile yapılan anlaşmadan elde edilecek paranın yüzde 100'e yakın kısmı sadece bu borçların kapatılması için kullanılacaktır. Bu arada sportif faaliyetlerimize, hem futbol hem de amatör branşlarda, finansal imkanlarımızı çok zorlayarak ve başarıyı göz ardı etmeden devam ediyoruz. 2017 yılının Galatasaray için çok parlak bir yıl olacağına inanıyorum."

Öte yandan toplantıda söz alan bazı üyeler, güncel konularla ilgili görüşlerini dile getirdi.