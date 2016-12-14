 Donk’tan güzel haber – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Donk’tan güzel haber

    Donk’tan güzel haber

    'e önce kulübeye hapsolan Hollandalı futbolcu son haftalarda kendisine geldi.

    Son 4 maçın 3'ünde 90, birinde ise 70 dakika oynayan Hollandalı, Real Betis'in kötü gidişine 'dur' diyen isimlerden oldu

    20 MAÇTA BETİS'Lİ OLACAK
    'te 'un, 1.5 milyon euro'luk ücretinin 500 bin euro'luk kısmını Galatasaray ödüyor. Bu sezon 20 resmi maçta görev alması durumunda, Real Betis'in oyuncuyu 1.5 milyon euro'ya satın alacak.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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