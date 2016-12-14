 Aslan kupa sınavında – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Aslan kupa sınavında

    Aslan kupa sınavında

    Sarı-kırmızılı ekip, ’nda bugün 24 Erzincan’a konuk olacak. A Spor’dan yayınlanacak maç saat 14.15’te başlayacak.

    E Grubu'nda bugün ikinci maçına çıkacak olan Galatasaray'ın rakibi Anagold 24 Erzincan... Gruptaki ilk sınavında Elazığspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu kez Erzincan deplasmanına çıkacak. A Spor'dan yayınlanacak mücadele saat 14.15'te başlayacak. G.Saray dün özel uçakla bu şehre giderken, teknik direktör Riekerink, Süper Lig'de şans vermediği birçok ismi bu karşılaşmada sahaya sürecek.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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