Ünal Aysal tarih verdi
Galatasaray'da yeniden başkan adayı olacağı konuşulan Ünal Aysal, "Başkanlığa aday değilim ama 2018'de şartları düşünürüz" diyerek açık kapı bıraktı. G.Saray'ın mali durumunu da değerlendiren Aysal, "Kulübün söz konusu borçlarını bir şeyler satarak ödeyebilmesi mümkün değil. Yönetimi daha iyi seçenekleri görmeye çağırıyorum" dedi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Ünal Aysal tarih verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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