 Ünal Aysal tarih verdi – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    tarih verdi

    Ünal Aysal tarih verdi
    Galatasaray'da yeniden başkan adayı olacağı konuşulan , "Başkanlığa aday değilim ama 2018'de şartları düşünürüz" diyerek açık kapı bıraktı. G.Saray'ın mali durumunu da değerlendiren Aysal, "Kulübün söz konusu borçlarını bir şeyler satarak ödeyebilmesi mümkün değil. Yönetimi daha iyi seçenekleri görmeye çağırıyorum" dedi.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:05
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