Türk halkının yanındayız
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli de teröre karşı Türkiye'ye destek verdi. Valencia'yı çalıştıran İtalyan hoca, mesajında, "İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu zor zamanda Türk halkının yakınında olduğumuzu belirtiriz" ifadelerini kullandı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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