 Türk halkının yanındayız – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Türk halkının yanındayız

    Türk halkının yanındayız
    'ın eski teknik direktörü de teröre karşı 'ye destek verdi. 'yı çalıştıran İtalyan hoca, mesajında, "İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu zor zamanda Türk halkının yakınında olduğumuzu belirtiriz" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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