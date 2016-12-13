 Taşlar yerine oturuyor – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Taşlar yerine oturuyor

    Taşlar yerine oturuyor
    Yönetici , 3-1 kazanılan maçıyla ilgili ise "Daha iyiyi gidiyoruz. Gaziantep karşısındaki oyun da bunu pekiştirdi. İkinci devre girilen pozisyonlar taşların yerine oturmaya başladığını gösterdi. 3 puan çok önemliydi" sözlerini kullandı.

    MAÇA GELENLERE TEŞEKKÜR
    Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, Gaziantepspor maçında tribünlere gelen taraftarlara teşekkür etti. Alaçayır, "Tribünlere gelen, oynayan, yıkılmadığımızı gösteren herkese" dedi.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:11
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