Taşlar yerine oturuyor
Yönetici Eşref Alaçayır, 3-1 kazanılan Gaziantepspor maçıyla ilgili ise "Daha iyiyi gidiyoruz. Gaziantep karşısındaki oyun da bunu pekiştirdi. İkinci devre girilen pozisyonlar taşların yerine oturmaya başladığını gösterdi. 3 puan çok önemliydi" sözlerini kullandı.
MAÇA GELENLERE TEŞEKKÜR
Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, Gaziantepspor maçında tribünlere gelen taraftarlara teşekkür etti. Alaçayır, "Tribünlere gelen, oynayan, yıkılmadığımızı gösteren herkese" dedi.
MAÇA GELENLERE TEŞEKKÜR
Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, Gaziantepspor maçında tribünlere gelen taraftarlara teşekkür etti. Alaçayır, "Tribünlere gelen, oynayan, yıkılmadığımızı gösteren herkese" dedi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Taşlar yerine oturuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.