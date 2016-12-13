Polise koş oğlum!
Zahide hanımın maçtan önceki, “Gol atarsan polislere koş, onlara sarılıp, acılarını paylaş” isteğini yerine getiren Öztekin, “O sevinç anını hayatım boyunca unutmayacağım” dedi.
Gaziantepspor maçında attığı ilk golden sonra çevik kuvvet polislerine sarılan Yasin Öztekin tüm Türkiye'nin hislerine tercüman olmuştu. Herkesi duygulandıran bu sevinç karesinin arkasında Yasin'in annesinin olduğu ortaya çıktı. Gaziantepspor maçını izlemek için diğer çocukları Veli ve Orhan ile Almanya'dan İstanbul'a gelen Zahide hanım, Vodafone Arena yakınlarındaki patlamayı gece evlerinde TV'den öğrendi. Üzüntüden sabaha kadar uyuyamayan Zahide hanım, kampta olduğu için Yasin'i rahatsız etmek istemedi.
ARABADAN TELEFONLA ARADI
Ertesi gün eşi Alaatin Öztekin, çocukları ve torunları Miraç (Yasin'in oğlu) ile birlikte Türk Telekom Arena'ya doğru yola çıktıklarında Zahide hanım, arabada "Keşke Yasin bugün gol atıp, sevincini polislerle paylaşsa" der... Ve birden telefonu eline alıp Yasin'i arayarak, "Oğlum bugün gol atarsan ne olur polislere koşup, onların acısına ortak ol, sarılabildiğin kadar sarıl" diyerek bu isteğini iletir.
O ANI HİÇ UNUTMAYACAĞIM
Duygulanan Yasin, annesine bu konuda söz verir ve maçta da verdiği sözü yerine getirir. Futbol yaşantısında bir karşılaşmada ilk kez 3 gol atmanın gururunu yaşayan Yasin Öztekin, o tarihi sevinç için şöyle konuştu: "Attığım golleri değil ama bu gece polislerle yaşadığım sevinci hayatım boyunca unutmayacağım. O an tüm şehitlerimizin acısına ortak oldum, gözyaşlarımı içime akıttım. Bu sevinç benim için dünyanın en büyük ödülü oldu. BU MİLLET YIKILMAZ."
FORMAYI ANNESİNE, TOPU OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Yasin Öztekin, hat-trick yaptığı Gaziantepspor maçının ardından ailesinin yanına giderek, anne ve babasının ellerini öpüp, kandillerini kutladı. Tecrübeli oyuncu giydiği formayı annesine hediye ederken, maçtan sonra aldığı topu ise oğlu Miraç'a verdi.
YILLIK ÜCRETİNİ ŞİMDİDEN AMORTİ ETTİ
Gaziantepspor'a attığı 3 golle Süper Lig'de bu sezon 6 gole ulaşan Yasin Öztekin, aldığı parayı amorti etti. Yasin'in gol attığı 4 maçta sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. TFF'nin prim sistemi ile Cimbom 4 maçta toplam 4 milyon 550 bin TL başarı ödülüne hak kazandı. Yıllık 1.1 milyon euro (yaklaşık 4.1 milyon TL) garanti ücret alan Yasin Öztekin, böylece daha ilk yarı bitmeden yıllık maliyetini attığı goller ile amorti etmiş oldu.
DÜNYANIN GÜNDEMİNDE
Yasin Öztekin'in polislere sarılarak yaşadığı gol sevinci dünyada da 'TT' oldu. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Polonya medyası Yasin'in fotoğraflarına manşet haberleri arasında yer verdi. Birçok kulüp ve internet sitesi de sosyal medyadaki resmi hesaplarından görüntüleri yayınladı.
REKORA 2 GOL KALDI
Süper Lig'de 6 gole ulaşan Yasin, 2 gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak. Süper Lig'deki ilk sezonu olan 2010-11'de G.Birliği'nde 17 maçta 2 gol atan yıldız, 2011-12'de ( 33 maç/6 gol) 2012-13'te (26 maç/3 gol), 2013-14'te (28 maç/6 gol), 2014-15'te (20 maç/4 gol), geçen sezon ise 30 maçta 7 gol attı.
?Savaş ÇORLU
ARABADAN TELEFONLA ARADI
Ertesi gün eşi Alaatin Öztekin, çocukları ve torunları Miraç (Yasin'in oğlu) ile birlikte Türk Telekom Arena'ya doğru yola çıktıklarında Zahide hanım, arabada "Keşke Yasin bugün gol atıp, sevincini polislerle paylaşsa" der... Ve birden telefonu eline alıp Yasin'i arayarak, "Oğlum bugün gol atarsan ne olur polislere koşup, onların acısına ortak ol, sarılabildiğin kadar sarıl" diyerek bu isteğini iletir.
O ANI HİÇ UNUTMAYACAĞIM
Duygulanan Yasin, annesine bu konuda söz verir ve maçta da verdiği sözü yerine getirir. Futbol yaşantısında bir karşılaşmada ilk kez 3 gol atmanın gururunu yaşayan Yasin Öztekin, o tarihi sevinç için şöyle konuştu: "Attığım golleri değil ama bu gece polislerle yaşadığım sevinci hayatım boyunca unutmayacağım. O an tüm şehitlerimizin acısına ortak oldum, gözyaşlarımı içime akıttım. Bu sevinç benim için dünyanın en büyük ödülü oldu. BU MİLLET YIKILMAZ."
FORMAYI ANNESİNE, TOPU OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Yasin Öztekin, hat-trick yaptığı Gaziantepspor maçının ardından ailesinin yanına giderek, anne ve babasının ellerini öpüp, kandillerini kutladı. Tecrübeli oyuncu giydiği formayı annesine hediye ederken, maçtan sonra aldığı topu ise oğlu Miraç'a verdi.
YILLIK ÜCRETİNİ ŞİMDİDEN AMORTİ ETTİ
Gaziantepspor'a attığı 3 golle Süper Lig'de bu sezon 6 gole ulaşan Yasin Öztekin, aldığı parayı amorti etti. Yasin'in gol attığı 4 maçta sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. TFF'nin prim sistemi ile Cimbom 4 maçta toplam 4 milyon 550 bin TL başarı ödülüne hak kazandı. Yıllık 1.1 milyon euro (yaklaşık 4.1 milyon TL) garanti ücret alan Yasin Öztekin, böylece daha ilk yarı bitmeden yıllık maliyetini attığı goller ile amorti etmiş oldu.
DÜNYANIN GÜNDEMİNDE
Yasin Öztekin'in polislere sarılarak yaşadığı gol sevinci dünyada da 'TT' oldu. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Polonya medyası Yasin'in fotoğraflarına manşet haberleri arasında yer verdi. Birçok kulüp ve internet sitesi de sosyal medyadaki resmi hesaplarından görüntüleri yayınladı.
REKORA 2 GOL KALDI
Süper Lig'de 6 gole ulaşan Yasin, 2 gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak. Süper Lig'deki ilk sezonu olan 2010-11'de G.Birliği'nde 17 maçta 2 gol atan yıldız, 2011-12'de ( 33 maç/6 gol) 2012-13'te (26 maç/3 gol), 2013-14'te (28 maç/6 gol), 2014-15'te (20 maç/4 gol), geçen sezon ise 30 maçta 7 gol attı.
?Savaş ÇORLU
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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