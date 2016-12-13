 Kupa mesaisi başladı – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Kupa mesaisi başladı

    Kupa mesaisi başladı
    Süper Lig'de haftayı 3-1'lik Gaziantepspor galibiyetiyle tamamlayan , E Grubu 2. haftasında 'la yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantepspor müsabakasında süre alan oyuncuların yenileme çalışması yaptıkları belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas, topa sahip olma, hücum çalışmaları yapıp, dar alanda 5'e 5 çift kale maç oynadıkları aktarıldı.

    ERZİNCAN'A GİDECEKLER
    Galatasaraylı oyuncular, bugün gerçekleştireceği idmanın ardından Erzincan'a gidecek. İlk maçında Elazığspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Anagold 24Erzincanspor ile yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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