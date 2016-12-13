Kupa mesaisi başladı
Süper Lig'de haftayı 3-1'lik Gaziantepspor galibiyetiyle tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 2. haftasında Anagold 24Erzincanspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantepspor müsabakasında süre alan oyuncuların yenileme çalışması yaptıkları belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas, topa sahip olma, hücum çalışmaları yapıp, dar alanda 5'e 5 çift kale maç oynadıkları aktarıldı.
ERZİNCAN'A GİDECEKLER
Galatasaraylı oyuncular, bugün gerçekleştireceği idmanın ardından Erzincan'a gidecek. İlk maçında Elazığspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Anagold 24Erzincanspor ile yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
ERZİNCAN'A GİDECEKLER
Galatasaraylı oyuncular, bugün gerçekleştireceği idmanın ardından Erzincan'a gidecek. İlk maçında Elazığspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Anagold 24Erzincanspor ile yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Kupa mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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