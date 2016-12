Kırılma noktası Bursa maçı

Yeni sezona süper bir başlangıç yapan ancakmaçının ardından bir anda düşüşe geçen, küllerinden yeniden doğdu. Ligin 8. haftasındaevinde 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Cimbom, bu süreçte biriderbisi 4 maçından 3'ünü kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşattı. Takım içinde her kafadan bir ses çıkarken, oyuncuların saha içi ve dışında teknik direktöryaşadığı tartışmalar gündem oldu. Taraftar tribünleri terk etti. Yönetim içinden dahi eleştiriler yükselmeye başladı.Peki; her şey bu kadar aşağıya giderken nasıl oldu dason 3 maçından 3 galibiyet çıkarmayı başardı? Sorunun cevabı; konuşmadıkları, selamlaşmadıkları belirtilen iki kaptanvede gizli... Bursaspor maçı öncesinde kırgınlıklarını bir kenara bırakan ikili, Galatasaray için güç birliği yaptı ve takımı bir araya topladı.Selçuk, "Her şey daha kötüye gitmeden birleşmeliyiz" derken, sözü alanise "Galatasaray'ı seven üzerine düşeni yapsın" ifadesini kullandı. Bu toplantı oyuncuları yeniden tek yumruk haline getirirken ardından dave son olarakgalibiyeti geldi.Ligin 11. haftası itibarıyla 29 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde yer alan Galatasaray, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 14. haftada şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu. Sarı-kırmızılı takım, 32'şer puanlı Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ın gerisinde 29 puanla 3. durumda yer alırken, puan farkını 3 maç sonra 3 puana kadar çekti.Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 14. haftalar itibarıyla son 7 sezonun en iyi ikinci performansını yakaladı. Geride kalan 14 haftada 29 puan toplayan Galatasaray, son 7 sezon içinde sadece 31 puan elde edilen 2014-2015 döneminin gerisinde kaldı.Sarı-kırmızılı ekip, ligde Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarını kazanarak 14 ay sonra yeniden bir galibiyet serisine imza attı. Son olarak 2015-2016 sezonunun ilk bölümünde üst üste 4 maç kazanan Galatasaray, ardından yeni bir kazanma serisi için 14 ay bekledi.