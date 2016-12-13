Kırılma noktası Bursa maçı
G.Saray’ın çıkışının ardındaki sırrı FOTOMAÇ açıklıyor: Ligi iyi başlamasına karşın bir anda tepetaklak olan sarı-kırmızılı takımda, küs olduğu öne sürülen Selçuk ve Sneijder güç birliği yaptı ve 3 maçta 9 puan geldi.
Yeni sezona süper bir başlangıç yapan ancak Trabzonspor maçının ardından bir anda düşüşe geçen Galatasaray, küllerinden yeniden doğdu. Ligin 8. haftasında Trabzonspor'a evinde 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Cimbom, bu süreçte biri Fenerbahçe derbisi 4 maçından 3'ünü kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşattı. Takım içinde her kafadan bir ses çıkarken, oyuncuların saha içi ve dışında teknik direktör Jan Olde Riekerink'le yaşadığı tartışmalar gündem oldu. Taraftar tribünleri terk etti. Yönetim içinden dahi eleştiriler yükselmeye başladı.
ARTIK BİRLEŞME ZAMANI
Peki; her şey bu kadar aşağıya giderken nasıl oldu da Galatasaray son 3 maçından 3 galibiyet çıkarmayı başardı? Sorunun cevabı; konuşmadıkları, selamlaşmadıkları belirtilen iki kaptan Selçuk İnan ve Wesley Sneijder de gizli... Bursaspor maçı öncesinde kırgınlıklarını bir kenara bırakan ikili, Galatasaray için güç birliği yaptı ve takımı bir araya topladı.
Selçuk, "Her şey daha kötüye gitmeden birleşmeliyiz" derken, sözü alan Sneijder ise "Galatasaray'ı seven üzerine düşeni yapsın" ifadesini kullandı. Bu toplantı oyuncuları yeniden tek yumruk haline getirirken ardından da Bursaspor, Kasımpaşa ve son olarak Gaziantep galibiyeti geldi.
PUAN FARKINI KAPATTI
Ligin 11. haftası itibarıyla 29 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde yer alan Galatasaray, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 14. haftada şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu. Sarı-kırmızılı takım, 32'şer puanlı Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ın gerisinde 29 puanla 3. durumda yer alırken, puan farkını 3 maç sonra 3 puana kadar çekti.
SON 7 SEZONUN EN İYİ İKİNCİ PERFORMANSI
Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 14. haftalar itibarıyla son 7 sezonun en iyi ikinci performansını yakaladı. Geride kalan 14 haftada 29 puan toplayan Galatasaray, son 7 sezon içinde sadece 31 puan elde edilen 2014-2015 döneminin gerisinde kaldı.
14 AY SONRA SERİYE BAĞLADI
Sarı-kırmızılı ekip, ligde Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarını kazanarak 14 ay sonra yeniden bir galibiyet serisine imza attı. Son olarak 2015-2016 sezonunun ilk bölümünde üst üste 4 maç kazanan Galatasaray, ardından yeni bir kazanma serisi için 14 ay bekledi.
ARTIK BİRLEŞME ZAMANI
Peki; her şey bu kadar aşağıya giderken nasıl oldu da Galatasaray son 3 maçından 3 galibiyet çıkarmayı başardı? Sorunun cevabı; konuşmadıkları, selamlaşmadıkları belirtilen iki kaptan Selçuk İnan ve Wesley Sneijder de gizli... Bursaspor maçı öncesinde kırgınlıklarını bir kenara bırakan ikili, Galatasaray için güç birliği yaptı ve takımı bir araya topladı.
Selçuk, "Her şey daha kötüye gitmeden birleşmeliyiz" derken, sözü alan Sneijder ise "Galatasaray'ı seven üzerine düşeni yapsın" ifadesini kullandı. Bu toplantı oyuncuları yeniden tek yumruk haline getirirken ardından da Bursaspor, Kasımpaşa ve son olarak Gaziantep galibiyeti geldi.
PUAN FARKINI KAPATTI
Ligin 11. haftası itibarıyla 29 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde yer alan Galatasaray, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 14. haftada şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu. Sarı-kırmızılı takım, 32'şer puanlı Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ın gerisinde 29 puanla 3. durumda yer alırken, puan farkını 3 maç sonra 3 puana kadar çekti.
SON 7 SEZONUN EN İYİ İKİNCİ PERFORMANSI
Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 14. haftalar itibarıyla son 7 sezonun en iyi ikinci performansını yakaladı. Geride kalan 14 haftada 29 puan toplayan Galatasaray, son 7 sezon içinde sadece 31 puan elde edilen 2014-2015 döneminin gerisinde kaldı.
14 AY SONRA SERİYE BAĞLADI
Sarı-kırmızılı ekip, ligde Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarını kazanarak 14 ay sonra yeniden bir galibiyet serisine imza attı. Son olarak 2015-2016 sezonunun ilk bölümünde üst üste 4 maç kazanan Galatasaray, ardından yeni bir kazanma serisi için 14 ay bekledi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Kırılma noktası Bursa maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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