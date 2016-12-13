G.Ssaray, 24 Erzincanspor'a konuk olacak
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ikinci haftasında yarın Anagold 24 Erzincanspor'a konuk olacak.
Erzincan 13 Şubat Stadı'nda saat 14.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
- Önemli isimler kadroya alınmadı
Anagold 24 Erzincanspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Jan Olde Riekerink, bazı as oyuncularını kadroya almadı.
Hollandalı teknik adam, Fernando Muslera, Lukas Podolski, Wesley Sneijder ve Bruma'yı Erzincan'a gidecek 18 kişilik kafileye dahil etmedi. Ayrıca, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci de kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Anagold 24 Erzincanspor kafilesi, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney ve Birhan Vatansever'den oluştu.
Sarı-kırmızılı ekip, özel bir uçakla Erzincan'a gidecek.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 13:55
- ''Beşiktaş'ın seni istemesi şans''
Toplam 4
Yorum
BJK ETO O bariz eto o onun ahı tuttu abubakara verılen paranın altında oynamam dedı yaslı dıe wermedıler koskoca etoyla malmalbakar ı kıyasladılar etoyu almamakla cok buyuk hata ettıler bu konuda baskan fıko nun hatası cok buyuk. eto olsaydı lig ilk yarı bitmişdi bence :(
- Derin darbe
Toplam 63
Yorum
yorumsuz bjk kiev maçında hakem haklı beyler dağılın
- Derin darbe
Toplam 63
Yorum
FB Geçen sene ve bu sene DEMİRÖREN liği devam ediyor Cüneyt ve diğerleri sözleşmeli memurlar amirler ne derse o olur o yüzden 3 maymunu oynuyorlar ama BJK ya üçüncü yıldızı takmak. Dün Cüneyt 3 net penaltıyı gördü veremedi . Sow golü tartışmalı ama sonuç FB mağlup.
G.Ssaray, 24 Erzincanspor'a konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.