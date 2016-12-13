G.Ssaray, 24 Erzincanspor'a konuk olacak

Gruptaki ilk maçında Elazığspor ile 1-1 berabere kalarak sürpriz bir sonuç alan sarı-kırmızılı ekip, Erzincan deplasmanında bu kez galip gelmeye çalışacak.

Erzincan 13 Şubat Stadı'nda saat 14.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

- Önemli isimler kadroya alınmadı

Anagold 24 Erzincanspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Jan Olde Riekerink, bazı as oyuncularını kadroya almadı.

Hollandalı teknik adam, Fernando Muslera, Lukas Podolski, Wesley Sneijder ve Bruma'yı Erzincan'a gidecek 18 kişilik kafileye dahil etmedi. Ayrıca, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci de kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Anagold 24 Erzincanspor kafilesi, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney ve Birhan Vatansever'den oluştu.

Sarı-kırmızılı ekip, özel bir uçakla Erzincan'a gidecek.