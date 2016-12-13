G.Saray’sız lig olmaz
Özyalçın, şampiyonluk için iddialı olduklarını söyledi.
Kasımpaşa maçı sonrasında Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'in eleştirilerine maruz kalan Galatasaray, Gaziantep maçında yönetimden de takdirini kazandı. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ifade eden İkinci Başkan Cengiz Özyalçın, "G.Saray her zaman kazanmaya çıkar ve neler yapabileceğimizi son 3 haftada gösterdik. Lig o kadar enteresan ki Fenerbahçe'nin 5-6 puan önüne geçtik sonra 9 puan kaybettik. Şimdi yeniden 1 puan önündeyiz. Özellikle Galatasaray'ın küçük takımlara karşı puan kayıpları çok oldu. Bu kayıplar olmasaydı, daha iyi yerde olurduk. Ama Galatasaray'sız lig olmaz. Galatasaray'ın iddiası da asla bitmez" dedi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
G.Saray’sız lig olmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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