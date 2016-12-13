 G.Saray’sız lig olmaz – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    G.Saray’sız lig olmaz

    G.Saray’sız lig olmaz

    Özyalçın, şampiyonluk için iddialı olduklarını söyledi.

    maçı sonrasında Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'in eleştirilerine maruz kalan , Gaziantep maçında yönetimden de takdirini kazandı. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ifade eden İkinci Başkan Cengiz Özyalçın, "G.Saray her zaman kazanmaya çıkar ve neler yapabileceğimizi son 3 haftada gösterdik. Lig o kadar enteresan ki Fenerbahçe'nin 5-6 puan önüne geçtik sonra 9 puan kaybettik. Şimdi yeniden 1 puan önündeyiz. Özellikle Galatasaray'ın küçük takımlara karşı puan kayıpları çok oldu. Bu kayıplar olmasaydı, daha iyi yerde olurduk. Ama Galatasaray'sız lig olmaz. Galatasaray'ın iddiası da asla bitmez" dedi.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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