 G.Saray'a Erzincan'da coşkulu karşılama – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    G.Saray'a Erzincan'da coşkulu karşılama

    G.Saray'a Erzincan'da coşkulu karşılama

    E Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , Erzincan'a geldi.

    İstanbul'dan özel uçak ile kente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Erzincan Havalimanı'nda yöneticileri çiçeklerle karşıladı.

    Sarı-kırmızılı kafilede, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney ve Birhan Vatansever yer aldı.

    Taraftarlar sarı-kırmızılı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanı çıkışında meşaleler yaktı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    kafilesi daha sonra otobüsle kentte konaklayacağı otele geçti.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:34
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