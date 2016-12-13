G.Saray'a Erzincan'da coşkulu karşılama
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor ile karşılaşacak Galatasaray, Erzincan'a geldi.
İstanbul'dan özel uçak ile kente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Erzincan Havalimanı'nda Anagold 24 Erzincanspor yöneticileri çiçeklerle karşıladı.
Sarı-kırmızılı kafilede, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney ve Birhan Vatansever yer aldı.
Taraftarlar sarı-kırmızılı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanı çıkışında meşaleler yaktı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle kentte konaklayacağı otele geçti.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 18:34
- Ruslardan Fenerbahçe yorumu
Toplam 6
Yorum
Sneijder_W Ligdeki puan durumunuza bir bakın. Galatasaray'ı tanıyacaksınız tamam mı ?!
- G.Saray’sız lig olmaz
Toplam 5
Yorum
MERT Riv riv riv. Bu yönetim için başarı ligde Fb nin üstünde olalım da kaçıncı olursak olalım.
- Bülent Uygun görevi bıraktı
Toplam 1
Yorum
MalatyalıKartal44 Hem boş boğazlık, hemde 8 yedikten sonra ilk ve son Türk teknik adam sen olacaksın Katara giden...
G.Saray'a Erzincan'da coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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