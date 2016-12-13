Gollere çare aranıyor
Galatasaray, Fernando Muslera'nın başarılı performansına karşılık kalesini bir türlü gole kapatamıyor.
Uruguaylı, Gaziantep maçında da topu ağlarında görmekten kurtulamadı. Ligde 14 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 10 maçta kalesinde gol gördü. Muslera'nın müthiş kurtarışlarına rağmen, kalesini golden uzak tutamayan Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, bu soruna çare arıyor. Defans oyuncularının dikkatini çekmeye hazırlanan Hollandalı çalıştırıcı, ayrıca hücum oyuncularından da orta sahaya daha fazla yardımcı olmasını isteyecek.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Gollere çare aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.