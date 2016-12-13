Gollere çare aranıyor

Galatasaray, Fernando Muslera'nın başarılı performansına karşılık kalesini bir türlü gole kapatamıyor.

Uruguaylı, Gaziantep maçında da topu ağlarında görmekten kurtulamadı. Ligde 14 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 10 maçta kalesinde gol gördü. Muslera'nın müthiş kurtarışlarına rağmen, kalesini golden uzak tutamayan Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, bu soruna çare arıyor. Defans oyuncularının dikkatini çekmeye hazırlanan Hollandalı çalıştırıcı, ayrıca hücum oyuncularından da orta sahaya daha fazla yardımcı olmasını isteyecek.