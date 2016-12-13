 Gollere çare aranıyor – Fotomaç – 13 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gollere çare aranıyor

    Gollere çare aranıyor

    , 'nın başarılı performansına karşılık kalesini bir türlü gole kapatamıyor.

    Uruguaylı, Gaziantep maçında da topu ağlarında görmekten kurtulamadı. Ligde 14 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 10 maçta kalesinde gol gördü. Muslera'nın müthiş kurtarışlarına rağmen, kalesini golden uzak tutamayan Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, bu soruna çare arıyor. Defans oyuncularının dikkatini çekmeye hazırlanan Hollandalı çalıştırıcı, ayrıca hücum oyuncularından da orta sahaya daha fazla yardımcı olmasını isteyecek.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gollere çare aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.