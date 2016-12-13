Galatasaray'a kötü haber!

Hollandalı hocanın, De Jong'un form tutmasıyla birlikte Tolga'nın tedavisinin kusursuz bir şekilde tamamlanmasını planladığı ve sezonun 2. yarısında genç oyuncudan faydalanmak istediği kaydedildi.

Bu yüzden ayağında ödem olan Tolga'nın Osmanlı ve Alanya maçlarında da forma giymeyeceği belirtildi.