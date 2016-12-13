 Galatasaray'a kötü haber! – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    'a kötü haber!

    Galatasaray'a kötü haber!

    ’nin Fenerbahçe maçından bu yana kadroda yer almaması soru işaretleri yaratırken teknik direktör Riekerink’in devre sonuna doğru oyuncuyu riske etmemek için kadroya almadığı ifade edildi.

    Hollandalı hocanın, De Jong'un form tutmasıyla birlikte Tolga'nın tedavisinin kusursuz bir şekilde tamamlanmasını planladığı ve sezonun 2. yarısında genç oyuncudan faydalanmak istediği kaydedildi.

    Bu yüzden ayağında ödem olan Tolga'nın Osmanlı ve Alanya maçlarında da forma giymeyeceği belirtildi.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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