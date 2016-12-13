Galatasaray'a kötü haber!
Tolga Ciğerci’nin Fenerbahçe maçından bu yana kadroda yer almaması soru işaretleri yaratırken teknik direktör Riekerink’in devre sonuna doğru oyuncuyu riske etmemek için kadroya almadığı ifade edildi.
Hollandalı hocanın, De Jong'un form tutmasıyla birlikte Tolga'nın tedavisinin kusursuz bir şekilde tamamlanmasını planladığı ve sezonun 2. yarısında genç oyuncudan faydalanmak istediği kaydedildi.
Bu yüzden ayağında ödem olan Tolga'nın Osmanlı ve Alanya maçlarında da forma giymeyeceği belirtildi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:50
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Galatasaray'a kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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