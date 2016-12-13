Emrah geri dönüyor
Teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteğiyle Çaykur Rizespor'a kiralanan Emrah Başsan, dün Rize'den ayrıldı. Kadroya giremediği gerekçesiyle takımdan ayrıldığı belirtilen oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı görüşülerek feshedileceği öğrenildi. Emrah Başsan, bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 110 dakika sahada kaldı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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