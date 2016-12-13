 Emrah geri dönüyor – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Emrah geri dönüyor

    Emrah geri dönüyor
    Teknik direktör 'ın isteğiyle 'a kiralanan , dün Rize'den ayrıldı. Kadroya giremediği gerekçesiyle takımdan ayrıldığı belirtilen oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı görüşülerek feshedileceği öğrenildi. Emrah Başsan, bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 110 dakika sahada kaldı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:06
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