 Aslan’a Belediye darbesi: 61-71 – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Aslan’a Belediye darbesi: 61-71

    Aslan’a Belediye darbesi: 61-71
    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta kapanış maçında 'a konuk olan Galatasaray Odeabank, rakibine 71-61 yenildi. Baştan sonra maçı geride götüren sarı-kırmızılılar, ligdeki 3. yenilgisini aldı. İlk çeyreği 19-14, devreyi 41-28 önde geçen Belediyespor, final periyoduna da 53-47 galip girdi. Armand 18 sayı attı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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