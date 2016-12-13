Aslan’a Belediye darbesi: 61-71
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta kapanış maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Galatasaray Odeabank, rakibine 71-61 yenildi. Baştan sonra maçı geride götüren sarı-kırmızılılar, ligdeki 3. yenilgisini aldı. İlk çeyreği 19-14, devreyi 41-28 önde geçen Belediyespor, final periyoduna da 53-47 galip girdi. Armand 18 sayı attı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Aslan’a Belediye darbesi: 61-71 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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