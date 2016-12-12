Yasin: "Onlar olmadan biz de yokuz"
Gaziantepspor karşısında 3 gol atarak yıldızlaşan Yasin, "Selçuk Ağabey, polis ağabeyi sahaya getirdi, eğer biraz daha sahada kalsa ağlardım." diyerek duygusal bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Gaziantepspor maçında aldığı 3-1'lik galibiyete 3 golle katkıda bulunan ve gol sonrası polislere koşmasıyla takdir toplayan Yasin Öztekin, yayıncı kuruluşa konuştu.
İşte Yasin Öztekin'in sözleri:
"Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Çok mutluyum, 3 gol attım, 3 puan aldık. Son maçların hepsini kazanmak istiyorduk, bugün de kazanmak istiyorduk, iyi oynadık, kazandık."
"BİRAZ DAHA KALSA AĞLARDIM"
"Öncelikle bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır diliyorum. Üzücü şeyler, baş etmemiz lazım. Gol atmak istiyordum, bugün onlar için. Selçuk Ağabey, polis ağabeyi sahaya sürünce tüylerim diken diken oldu. Biraz daha kalsa ağlardım. Gol atınca onlara koştum. Biz onlarla beraber bir milletiz."
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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