Yasin: "Onlar olmadan biz de yokuz"

Galatasaray'ın Gaziantepspor maçında aldığı 3-1'lik galibiyete 3 golle katkıda bulunan ve gol sonrası polislere koşmasıyla takdir toplayan Yasin Öztekin, yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Yasin Öztekin'in sözleri:

"Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Çok mutluyum, 3 gol attım, 3 puan aldık. Son maçların hepsini kazanmak istiyorduk, bugün de kazanmak istiyorduk, iyi oynadık, kazandık."

"BİRAZ DAHA KALSA AĞLARDIM"

"Öncelikle bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır diliyorum. Üzücü şeyler, baş etmemiz lazım. Gol atmak istiyordum, bugün onlar için. Selçuk Ağabey, polis ağabeyi sahaya sürünce tüylerim diken diken oldu. Biraz daha kalsa ağlardım. Gol atınca onlara koştum. Biz onlarla beraber bir milletiz."



