Türkiye tek yürek
İki takım futbolcuları sahaya bu pankartla çıktı. Oyuncular, saygı duruşunun ardından ellerindeki karanfilleri görevli polislere verdi. Mesaj çok net: Bizi bölemezsiniz...
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Statta hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşımız sırasında bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Futbolcular, seremoni sonrasında ellerindeki karanfilleri görevli polislere verdi. Çevik kuvvet ekipleri ile tek tek tokalaşan iki takım oyuncuların birlikte fotoğraf çektirip "Acınızı paylaşıyoruz" dediler. Güvenlik ekiplerimiz de futbolcuların bu jestine tebessümle teşekkür ettiler.
Bu muhteşem görüntüler dosta düşmana ülkemizin bölünmezliğini ispatladı; halk ve devletin bir ve bütün olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. O esnada tüm statta aynı ses vardı: "Şehitler ölmez vatan bölünmez."
SELÇUK, POLİSİ BURAYA GETİR
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, karşılaşma başlamadan hemen önce taraftarların 'Selçuk polisi buraya getir' tezahüratını karşılıksız bırakmadı. Yıldız oyuncu, saha kenarında görev yapan bir polis memuruna sarılarak beraber Galatasaray tribünlerinin önüne getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun alkışının yanı sıra 'Şehirler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.
TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK
Futbolcular gibi tribünlerde de 'birlik' vardı. İki takımın taraftarları İstanbul'daki hain terör saldırısına büyük tepki gösterdi. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" şeklinde tezahürat yapıldı; zaman zaman da tekbir sesleri duyuldu. Çevik kuvvet polislerinin sahaya girişinde, tribünlerden alkışlar yükseldi. TT Arena'yı dolduran futbolseverler, güvenik güçlerine moral vermeye çalıştı.
YER YER BOŞLUKLAR VARDI
Galatasaray, art arda oynadığı son 2 karşılaşmayı kazansa da sarı-kırmızılı taraftarlar, Gaziantepspor sınavına fazla ilgi göstermedi. Yer yer boşlukların görüldüğü tribünlerde ortalama 20 bin kişinin bulunduğu ifade edildi. İlginin beklenen seviyenin altında kalmasında bir önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçındaki etkisiz futbolun olduğu yorumları yapıldı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Maçtan önce güvenlik önlemleri, dünkü terör olayları nedeniyle daha da artırıldı. Saat 16.30'da taraftar alımı için kapıların açılması gerekirken, güvenlik gerekçesiyle kapılar 17.00'de açıldı. Galatasaray taraftarı, görevli polislerin stada girişi sırasında hep birlikte alkışlayarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganını attı. Taraftarlar, çevik kuvvet ekibini tribünlere çağırırken, polis memurları ise ellerini kaldırarak taraftara karşılık verdi.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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