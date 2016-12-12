 Türkiye tek yürek – Fotomaç – 12 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Türkiye tek yürek

    Türkiye tek yürek

    İki takım futbolcuları sahaya bu pankartla çıktı. Oyuncular, saygı duruşunun ardından ellerindeki karanfilleri görevli polislere verdi. Mesaj çok net: Bizi bölemezsiniz...

    Galatasaraylı ve Gaziantepsporlu futbolcular, önceki akşam Beşiktaş'ta yaşanan hain terör saldırısına tepki olarak sahaya birlikte çıktı. Hakemler ve iki takım oyucuları, karışık olarak ellerinde, "Terörü lanetliyoruz" yazılı bir pankartla sahaya çıkarlarken, ardından terör saldırısında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



    DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
    Statta hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşımız sırasında bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Futbolcular, seremoni sonrasında ellerindeki karanfilleri görevli polislere verdi. Çevik kuvvet ekipleri ile tek tek tokalaşan iki takım oyuncuların birlikte fotoğraf çektirip "Acınızı paylaşıyoruz" dediler. Güvenlik ekiplerimiz de futbolcuların bu jestine tebessümle teşekkür ettiler.



    Bu muhteşem görüntüler dosta düşmana ülkemizin bölünmezliğini ispatladı; halk ve devletin bir ve bütün olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. O esnada tüm statta aynı ses vardı: "Şehitler ölmez vatan bölünmez."



    SELÇUK, POLİSİ BURAYA GETİR
    kaptanı , karşılaşma başlamadan hemen önce taraftarların 'Selçuk polisi buraya getir' tezahüratını karşılıksız bırakmadı. Yıldız oyuncu, saha kenarında görev yapan bir polis memuruna sarılarak beraber Galatasaray tribünlerinin önüne getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun alkışının yanı sıra 'Şehirler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.



    TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK
    Futbolcular gibi tribünlerde de 'birlik' vardı. İki takımın taraftarları İstanbul'daki hain terör saldırısına büyük tepki gösterdi. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" şeklinde tezahürat yapıldı; zaman zaman da tekbir sesleri duyuldu. Çevik kuvvet polislerinin sahaya girişinde, tribünlerden alkışlar yükseldi. TT Arena'yı dolduran futbolseverler, güvenik güçlerine moral vermeye çalıştı.

    YER YER BOŞLUKLAR VARDI
    Galatasaray, art arda oynadığı son 2 karşılaşmayı kazansa da sarı-kırmızılı taraftarlar, sınavına fazla ilgi göstermedi. Yer yer boşlukların görüldüğü tribünlerde ortalama 20 bin kişinin bulunduğu ifade edildi. İlginin beklenen seviyenin altında kalmasında bir önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçındaki etkisiz futbolun olduğu yorumları yapıldı.

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
    Maçtan önce güvenlik önlemleri, dünkü terör olayları nedeniyle daha da artırıldı. Saat 16.30'da taraftar alımı için kapıların açılması gerekirken, güvenlik gerekçesiyle kapılar 17.00'de açıldı. Galatasaray taraftarı, görevli polislerin stada girişi sırasında hep birlikte alkışlayarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganını attı. Taraftarlar, çevik kuvvet ekibini tribünlere çağırırken, polis memurları ise ellerini kaldırarak taraftara karşılık verdi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye tek yürek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.