 TT Arena'da duygusal anlar! – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    TT Arena'da duygusal anlar!

    TT Arena'da duygusal anlar!

    Galatasaray - Gaziantepspor maçı öncesi Türk Telekom Arena'da teröre tepki çok büyüktü.

    Galatasaray ve Gaziantepspor takımları, dün Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısına tepki olarak sahaya birlikte çıktı.



    İki takım oyucuları, karışık olarak ellerinde, "Terörü lanetliyoruz" yazılı bir pankartla sahaya çıkarlarken, ardından terör saldırısında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



    Futbolcular, seremoni sonrasında ellerindeki karanfilleri görevli polislere verdi.


    Öte yandan, taraftarların yaptığı tezahüratlar üzerine sarı-kırmızılı futbolcu Selçuk İnan, saha kenarındaki polislerden birini yanına alarak tribünlere götürdü. Bu esnada taraftarlar alkışladı.

    Galatasaray-Gaziantepspor maçında taraftarlar, İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi.


    Müsabakayı izleyen hem Galatasaraylı hem de Gaziantesporlu taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.

    Çevik kuvvet polislerinin sahaya girişinde, tribünlerden alkışlar yükseldi. Futbolseverler, güvenik güçleri lehine tezahüratlarda bulunarak, moral vermeye çalıştı.


    Ayrıca, seremoni sırasında Odeabank kapalı tribünde dev bir Türk bayrağı açıldı.

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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