TT Arena'da duygusal anlar!
Galatasaray - Gaziantepspor maçı öncesi Türk Telekom Arena'da teröre tepki çok büyüktü.
Galatasaray ve Gaziantepspor takımları, dün Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısına tepki olarak sahaya birlikte çıktı.
İki takım oyucuları, karışık olarak ellerinde, "Terörü lanetliyoruz" yazılı bir pankartla sahaya çıkarlarken, ardından terör saldırısında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Futbolcular, seremoni sonrasında ellerindeki karanfilleri görevli polislere verdi.
Öte yandan, taraftarların yaptığı tezahüratlar üzerine sarı-kırmızılı futbolcu Selçuk İnan, saha kenarındaki polislerden birini yanına alarak tribünlere götürdü. Bu esnada taraftarlar alkışladı.
Galatasaray-Gaziantepspor maçında taraftarlar, İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi.
Müsabakayı izleyen hem Galatasaraylı hem de Gaziantesporlu taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
Çevik kuvvet polislerinin sahaya girişinde, tribünlerden alkışlar yükseldi. Futbolseverler, güvenik güçleri lehine tezahüratlarda bulunarak, moral vermeye çalıştı.
Ayrıca, seremoni sırasında Odeabank kapalı tribünde dev bir Türk bayrağı açıldı.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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