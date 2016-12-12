 Terörü spora da bulaştırıyorlar – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Terörü spora da bulaştırıyorlar

    Terörü spora da bulaştırıyorlar

    Başkan , “Ülkemize musallat olan bu terör olayını lanetliyorum” dedi.

    Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da yakınlarındaki iki ayrı terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Özbek, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlileri ve vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle dedi: "Ülkemize musallat olan terör belasını şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Ülkenin huzuruna yönelik bu saldırılar inşallah son bulur. Özellikle bir spor müsabakasının ertesinde planlanması spora da terörü bulaştırmak istemelerinin bir göstergesi. Bu olay tüm camiamızı ve ülkemizi büyük bir acıya boğdu. Allah milletimize sabır versin. Şehitlerimizin mekanı cennet, ruhları şad olsun."
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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